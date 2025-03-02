Κρεμλίνο: Η νέα εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ «ταιριάζει σε μεγάλο βαθμό» με το όραμά μας

Το Κρεμλίνο εκτίμησε ότι η ριζική αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ταιριάζει σε μεγάλο βαθμό με το όραμα της Ρωσίας.

«Η νέα κυβέρνηση αλλάζει γρήγορα όλες τις διατάξεις της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό ταιριάζει σε μεγάλο βαθμό με το όραμά μας», σχολίασε ο Ντμίτρι Πεσκόφ εκπρόσωπος του Κρεμλίνου στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στη ρωσική κρατική τηλεόραση και η οποία μαγνητοσκοπήθηκε την Τετάρτη.

«Μένει να διανύσουμε ακόμη πολύ δρόμο διότι το σύνολο των διμερών σχέσεων έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα. Αλλά αν η πολιτική βούληση των δύο ηγετών, του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Τραμπ, διατηρηθεί, ο δρόμος αυτός θα μπορέσει να είναι αρκετά γρήγορος και να στεφθεί με επιτυχία», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου έκανε τα σχόλια αυτά την Τετάρτη όμως μόλις σήμερα δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, στις 20 Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε σημαντικά την αμερικανική εξωτερική πολιτική, συντασσόμενος περισσότερο με τη Μόσχα.

Την Παρασκευή επιτέθηκε φραστικά στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια πρωτοφανή αντιπαράθεση που είχαν στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.