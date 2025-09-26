Λουκασένκο: Μπορούμε να τροφοδοτούμε με πυρηνική ενέργεια τμήματα της Ουκρανίας που ελέγχονται από τη Ρωσία

Η Λευκορωσία προτείνει να χτίσει πυρηνικό εργοστάσιο στο ανατολικό τμήμα της χώρας που θα μπορούσε να τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια τμήματα της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, δήλωσε σήμερα ο Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Ο Λευκορώσος πρόεδρος πρότεινε την ιδέα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνομιλίες στο Κρεμλίνο.

«Εάν ληφθεί απόφαση, θα ξεκινήσουμε άμεσα να χτίζουμε νέα ενεργειακή μονάδα ή νέο σταθμό εάν υπάρχει ανάγκη (για ηλεκτρισμό) στη δυτική Ρωσία και τις απελευθερωμένες περιοχές», δήλωσε ο Λουκασένκο, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα που προτιμά και η ίδια η Μόσχα για να περιγράψει ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία.

Η πρόταση είναι ενδεικτική των στενών δεσμών μεταξύ του Πούτιν και του Λουκασένκο, ακόμα και την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εφαρμόζει μια στρατηγική προσφοράς κινήτρων στον Λευκορώσο πρόεδρο για να απελευθερώσει πολιτικούς κρατούμενους και να βελτιώσει τις σχέσεις με τη Δύση.

Ο Πούτιν απάντησε ότι «η χρηματοδότηση δεν αποτελεί ζήτημα. Εάν υπάρχει ένας καταναλωτής που θα λάβει ηλεκτρική ενέργεια και θα πληρώσει το απαιτούμενο τέλος, δεν αποτελεί καθόλου πρόβλημα».

Η Λευκορωσία είναι στενός σύμμαχος της Μόσχας και έχει στηρίξει τον πόλεμό της στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων επιτρέποντας στα στρατεύματα του Πούτιν να χρησιμοποιήσουν το έδαφός της για να εισέλθουν στην Ουκρανία το 2022.

Σημειώνεται πως ο Πούτιν συναντά τον Λουκασένκο συχνότερα από οποιονδήποτε άλλο ξένο ηγέτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

