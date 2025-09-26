Η Turkish Airlines ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αποφάσισε να αγοράσει 75 αεροσκάφη από την Boeing, εκ των οποίων 50 είναι οριστικές παραγγελίες και 25 προαιρετικές παραγγελίες για τα μοντέλα B787-9 και B-787-10.

Σε δήλωση προς το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, ανέφερε ότι ολοκλήρωσε επίσης τις διαπραγματεύσεις με την Boeing για την αγορά συνολικά 150 αεροσκαφών, που περιλαμβάνουν 100 οριστικές παραγγελίες και 50 προαιρετικές παραγγελίες για μοντέλα 737-8/10 MAX, σημειώνει το Reuters.

Ανέφερε ότι οι παραγγελίες για τα αεροσκάφη 737-8/10 MAX θα υποβληθούν υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των εν εξελίξει συζητήσεων με τον κατασκευαστή κινητήρων CFM International.

Πηγή: skai.gr

