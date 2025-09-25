Επί δίωρο συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με επίκεντρο την άρση των κυρώσεων, την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, τα ενεργειακά και εμπορικά ζητήματα, ενώ στη διάρκεια της συνάντησης υπεγράφη Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας ΗΠΑ-Τουρκίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας.

Ειδικότερα, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, επιβεβαίωσε την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ-Τουρκίας για τη Στρατηγική Συνεργασία στον Τομέα της Πυρηνικής Ενέργειας για εμπορική χρήση.

«Ξεκινήσαμε μια νέα διαδικασία που θα εμβαθύνει περαιτέρω τη βαθιά και πολυδιάστατη εταιρική σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας», ανέφερε ο Μπαϊρακτάρ σε ανάρτησή του σε τουρκικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η συμφωνία είναι ένα πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει τόσο μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMRs) όσο και πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Ραγκίπ Σοϊλού, Ουάσινγκτον και Άγκυρα προχώρησαν στην υπογραφή και άλλων συμφωνιών κατά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο. Ο ίδιος ανέφερε, επίσης, επικαλούμενος δηλώσεις του Αμερικανού απεσταλμένου, Τομ Μπάρακ, ότι η Τουρκία ολοκλήρωσε τη συμφωνία-μαμούθ με την Boeing για την αγορά άνω των 200 επιβατικών αεροσκαφών, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στη διάρκεια της συνάντησης βρέθηκαν στο επίκεντρο οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, η πιθανή άρση των κυρώσεων, η πώληση μαχητικών F-35 και F-16, καθώς και ενεργειακά και εμπορικά ζητήματα.

Κατά την έναρξη της συνάντησης των δύο ηγετών, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτός στην άρση των κυρώσεων κατά της Τουρκίας και στην πώληση μαχητικών F-35, καλώντας παράλληλα τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να σταματήσει τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Ο Τραμπ είπε ότι, εφόσον οι συνομιλίες στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη εξελίσσονταν θετικά, οι κυρώσεις, που επιβλήθηκαν μετά την αγορά ρωσικών S-400 το 2019, θα μπορούσαν να αρθούν «σχεδόν άμεσα». Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35 λόγω της συγκεκριμένης αγοράς.



