Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Δύση εμπλέκεται, άμεσα και έμμεσα, στις ουκρανικές «τρομοκρατικές επιθέσεις» κατά πολιτικών στόχων στη Ρωσία.

Όπως είπε, οι δυτικές χώρες, το ΝΑΤΟ και «η συλλογική Δύση» προμηθεύουν την Ουκρανία με όπλα και παρέχουν συντεταγμένες για τέτοιες επιθέσεις.

Παράλληλα, ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, διαμήνυσε ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι» ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Πρόσθεσε ότι το υπουργείο Άμυνας θα αποφασίσει για τα ενδεχόμενα μέτρα αντίδρασης.

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι συνεχίζει να επιτίθεται σε πολιτικές υποδομές.

Ερωτηθείς για το χτύπημα των Ουκρανών στη γέφυρα της Κριμαίας, ο Πεσκόφ σχολίασε ότι «υπήρξε έκρηξη αλλά δεν προκλήθηκαν ζημιές».

Η υπηρεσία ασφαλείας SBU της Ουκρανίας δήλωσε την Τρίτη ότι έπληξε με εκρηκτικά την οδική και σιδηροδρομική γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας κάτω από τη στάθμη της θάλασσας.

«Η γέφυρα λειτουργεί. Το καθεστώς του Κιέβου συνεχίζει τις προσπάθειές του να επιτεθεί σε πολιτικές υποδομές» σχολίασε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ.

Πηγή: skai.gr

