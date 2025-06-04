Να συνεχίσει να πουλάει όπλα στη Νότια Κορέα υπόσχεται ο νέος πρόεδρος, Λι Τζάε-μιουνγκ, παρά τη συμφιλιωτική του στάση απέναντι στην Κίνα και τη Ρωσία.

Το 2023, η Νότια Κορέα εξήγαγε όπλα αξίας 557 εκατομμυρίων δολαρίων εκ των οποίων όπλα αξίας 320 εκατομμυρίων δολαρίων να πηγαίνουν μόνο στην Πολωνία.

Ο Λι έχει υποσχεθεί να ενισχύσει τις εξαγωγές όπλων, αντιμετωπίζοντας τον αμυντικό τομέα ως «νέα μηχανή ανάπτυξης».

Η Ρουμανία είναι επίσης ένας μεγάλος αγοραστής όπλων για τις νοτιοκορεατικές εταιρείες, οι οποίες επιδιώκουν να κερδίσουν μερίδιο αγοράς σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η ήπειρος επανεξοπλίζεται για να αντιμετωπίσει την απειλή που θέτει η Ρωσία.

Όσον αφορά την Ουκρανία, ενώ η νομοθεσία της Νότιας Κορέας απαγορεύει την αποστολή όπλων σε εμπόλεμες ζώνες, η χώρα μετέφερε εκατοντάδες χιλιάδες βλήματα πυροβολικού στις ΗΠΑ το 2023, απελευθερώνοντας αμερικανικά αποθέματα για να αμυνθεί η χώρα έναντι της Ρωσίας.

Η εκλογική νίκη του Λι την Τρίτη είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις χώρες του ΝΑΤΟ.

«Η εταιρική μας σχέση βασίζεται σε κοινές αξίες και κοινά συμφέροντα, από το εμπόριο έως την καινοτομία και την άμυνα», έγραψε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο συγχαρητήριο μήνυμά της προς τον Λι.

Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες για την εξωτερική πολιτική υπό τον Λι, ο οποίος θα μπορούσε να είναι λιγότερο φιλοαμερικανός από τον προκάτοχό του Γιουν Σουκ Γέολ.

Ο Λι ήταν ο ηγέτης της αντιπολίτευσης όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Επέπληξε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επειδή «προκαλούσε» τη Ρωσία και αντιτάχθηκε σθεναρά στις μεταφορές όπλων στην Ουκρανία, καθώς αυτό θα σήμαινε «ουσιαστικά κλείσιμο» για τις κορεατικές εταιρείες στη Ρωσία.

Έχει επίσης δεσμευτεί να αποκαταστήσει τις τεταμένες σχέσεις με την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, μετριάστηκε η στάση του, αποκαλώντας επανειλημμένα τη συμμαχία με τις ΗΠΑ βασικό πυλώνα της κορεατικής διπλωματίας.

Ο Λι έχει επισημάνει ότι επιθυμεί να συνεχίσει την οικονομική συνεργασία με τη Ρωσία, κάτι που θα μπορούσε να τον καταστήσει ευάλωτο σε «εκφοβισμό» από τη Μόσχα, δήλωσε ο Αλεξάντερ Λίπκε, συντονιστής προγράμματος για την Ασία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, ένα πανευρωπαϊκό think tank.

Για να συνεργαστεί με τη Νότια Κορέα, ωστόσο, η Ευρώπη ίσως χρειαστεί τώρα να ξεπεράσει τη ρητορική του Λι και να ταιριάξει με το «πιο ρεαλιστικό, πιο βασισμένο στα συμφέροντα στυλ του», ανέφερε ο Λίπκε και εξήγησε ότι αυτό θα έδινε την ευκαιρία ώστε η Ευρώπη να αξιοποιήσει την ακμάζουσα αμυντική βιομηχανία της Σεούλ για να ενισχύσει τη δική της στρατιωτική ετοιμότητα.

