Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε την Τετάρτη την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός μέχρι να μπορέσει να κανονιστεί συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η πρότασή μου, την οποία πιστεύω ότι μπορούν να στηρίξουν οι εταίροι μας, είναι να προτείνουμε στους Ρώσους κατάπαυση του πυρός μέχρι να συναντηθούν οι ηγέτες», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ενημέρωση στο Κίεβο.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία που πραγματοποιήθηκαν στις 2 Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη δεν σημείωσαν σημαντική πρόοδο ως προς τον τερματισμό του τριετούς πολέμου στην Ουκρανία, πέρα από μια ανταλλαγή προτάσεων και ένα σχέδιο για μια μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, η οποία, όπως δήλωσε ο Ζελένσκι, θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Πηγή: skai.gr

