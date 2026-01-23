Η Εθνική ομάδα του πόλο δεν τα κατάφερε και αποκλείστηκε από τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης, αφού η Ουγγαρία φάνηκε πιο έτοιμη αγωνιστικά και ψυχολογικά και νίκησε με 15-12. Η Ελλάδα έκανε πολύ καλό ξεκίνημα, προηγήθηκε δύο φορές με δύο γκολ διαφορά (3-1 και 5-3), αλλά σε αυτό το σημείο δεν κατάφερε να ξεφύγει και να γίνει το απόλυτο αφεντικό. Όταν οι Ούγγροι πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά στο τρίτο οκτάλεπτο, δεν βρέθηκαν ποτέ ξανά πίσω στο σκορ. Η Εθνική μας ομάδα θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλιο στο μικρό τελικό την Κυριακή στις 18:00 με τον χαμένο του άλλου ημιτελικού, Ιταλία-Σερβία. Πρέπει να σημειωθεί, ότι ενώ η Εθνική προσπαθούσε να ρίξει τη διαφορά στο τέταρτο δεκάλεπτο από τα δύο γκολ στο ένα, μέτρησε ένα ανύπαρκτο γκολ των Ούγγρων, με την μπάλα να μην περνά ποτέ τη νοητή γραμμή.

Πολύ γρήγορο προβάδισμα για την Ελλάδα με τον Γενηδουνιά να ανοίγει με πέναλτι το σκορ. Οι Μαγυάροι βρήκαν άμεσα αντίδραση και με σκόρερ τον Μάνκερτς βρήκαν το 1-1 πολύ γρήγορα. Όμως με δυο εξαιρετικές άμυνες, από Παπανικολάου και Σκουμπάκη και γκολ από Κάκκαρη και Σκουμπάκη η γαλανόλευκη κατάφερε να βρεθεί μπροστά με 3-1! Οι Μαγυάροι, έβγαλαν δυο εξαιρετικές άμυνες και κατάφεραν να εκμεταλλευτούν μια φορά τον παίκτη παραπάνω, αλλά και ένα χαμένο ματσάρισμα, έφεραν το ματς στο 3-3! H ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, κατάφερε ωστόσο να εκμεταλλευτεί εκ νέου τον παίκτη παραπάνω και βρήκε ξανά τον δρόμο για το προβάδισμα, με τον Σκουμπάκη, αρχικά να κάνει το 4-3, ενώ στη συνέχεια την επέμβαση του Ζερδεβά, ακολούθησε το φοβερό γκολ του Γκίλλα για το 5-3 με τον Ντάρνταϊ να σκοράρει ξανά στον παραπάνω για το 5-4.

Κακή εκκίνηση στο δεύτερο οκτάλεπτο, αφού ο Αργυρόπουλος αποβλήθηκε και ο Μάνκερτς εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα για το 5-5. Από το σημείο εκείνο και έπειτα το ματς υιοθέτησε τον χαρακτήρα του ντέρμπι, καθώς οι δυο ομάδες, πήγαιναν χέρ-χέρι σκοράροντας η μια μετά την άλλη. Ο Κάκκαρης, ήταν ο κορυφαίος σε άμυνα και επίθεση, αλλά ο Μάνκερτς και ο Νατζ, ήταν εκείνοι που έδιναν λύσεις, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται ισόπαλο, 8-8, χωρίς όμως οι Ούγγροι να έχουν πάρει ποτέ προβάδισμα στο ματς.

Παρότι η Ελλάδα μπήκε με παίκτη παραπάνω στο τρίτο οκτάλεπτο, δεν κατάφερε να να το εκμεταλλευτεί και οι Ούγγροι, με δυο γκολ στα δυο πρώτα λεπτά πήραν το πρώτο τους προβάδισμα με 10-8. Όσο αποτελεσματική ήταν η ελληνική επίθεση στο πρώτο οκτάλεπτο, άλλο τόσο «άσφαιρη» έμεινε στην εκκίνηση του τρίτου, γεγονός το οποίο έφερε τους Μαγυάρους στο +3 (8-11). Τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, αφού η Εθνική δεν μπορούσε να βρει κάποιο γκολ-αφύπνιση το οποίο ήρθε με τον Αργυρόπουλο που έκανε το 9-11. Η Ελλάδα κατάφερε να βγάλει μια ακόμη σημαντική άμυνα, αλλά και να κερδίσει μια αποβολή την οποία και εκμεταλλεύτηκε ο Καλογερόπουλος κάνοντας το 11-10. Όμως οι Ούγγροι βρήκαν ξανά τον τρόπο να ξεφύγουν στο +2, αφού έκαναν 7/7 στον παίκτη παραπάνω για το 12-10. Η ατυχία ωστόσο χτύπησε την πόρτα στην Ελλάδα, αφού είψε ανεπανάληπτη ευκαιρία για την ισοφάριση, αλλά σε μια φάση το δοκάρι σταμάτησε εις διπλούν Γκίλλα και Αργυρόπουλο, με τον τρίτο οκτάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 10-12 υπέρ των Ούγγρων.

Πολύ κλειστό το ματς με χαμένες επιθέσεις εκατέρωθεν στο 4ο οκτάλεπτο, γεγονός το οποίο προφανώς και ωφέλησε τους Ούγγρους που είχαν το «μαξιλαράκι» του +2. Η άμυνα ωστόσο ήταν άκαμπτη για την Ελλάδα, αλλά όλλα αυτά μέχρι 32' όταν μια απόκρουση του Τζωρτζάτου σε εξ επαφής πλασέ, θεωρήθηκε ως γκολ, έπειτα από Challenge με το ματς να γίνεται δύσκολο για την ανατροπή με το εις βάρος μας 13-10.

Οι Έλληνες διεθνείς είχαν χάσει το μυαλό τους, έπειτα από αυτή την εξέλιξη και λίγο αργότερα ο Ζάλαϊ έκανε το 14-10. Μια πολύ καλή άμυνα του Αργυρόπουλου και μια όμορφη «λόμπα» του Κάκκαρη, στα 1:40 πριν το φινάλε έφεραν το 11-14, ενώ λίγο αργότερα ο Αργυρόπουλος, εκμεταλλεύτηκε μετά από ώρα το αριθμητικό μας πλεονέκτημα κάνοντας το 12-14, στα 44". Ο Θοδωρής Βλάχος αποβλήθηκε λίγο πριν το φινάλε και η Ουγγαρία σκόραρε το τελευταίο τέρμα της με το 12-15 να είναι το σκορ που την έστειλε στον τελικό.

