Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διάκειται θετικά απέναντι στην προοπτική συνάντησης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, υπό τον όρο ότι «θα προωθήσει την διαδικασία ειρήνευσης» στην Ουκρανία.

«Κάθε συνάντηση που προωθεί τη διαδικασία για την αποκατάσταση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης είναι ευπρόσδεκτη», δήλωσε ο Ολοφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Ρώσου προέδρου και του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είναι παγωμένα, αλλά δεν υπάρχει ειδική απαγόρευση για τη μετακίνησή τους στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Ζούμε στον πραγματικό κόσμο. Οι συναντήσεις δεν πραγματοποιούνται πάντα με τους όρους και το σχήμα που θέλουμε, αλλά, αν μας φέρνουν πιο κοντά σε μία δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία, τότε οφείλουμε να την υποδεχθούμε με θετικό τρόπο», είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίπερ, η οποία ξεκαθάρισε ότι ενώ ο Πούτιν και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχουν υποστεί δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, δεν τους έχει επιβληθεί ταξιδιωτική απαγόρευση από την ΕΕ. Επομένως, τεχνικά δεν υπάρχει εμπόδιο στο ταξίδι του Πούτιν προς την Ουγγαρία.

Όσον αφορά τον ρόλο της Ουγγαρίας, η Κομισιόν σημείωσε ότι η χώρα εκπροσωπεί τα δικά της συμφέροντα και όχι της ΕΕ στο ζήτημα. Παρά το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τον Πούτιν, η Ουγγαρία παραμένει νομικά υποχρεωμένη να το εφαρμόσει έως την επίσημη αποχώρησή της από το Δικαστήριο, η οποία αναμένεται το επόμενο έτος. Ωστόσο, όπως ανέφερε η Κομισιόν, «κάθε κράτος μέλος διατηρεί διακριτική ευχέρεια στη λήψη αποφάσεων».

Σχετικά με την απαγόρευση των ρωσικών πτήσεων στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, η Ουγγαρία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει εξαίρεση για υπερπτήσεις, κάτι που είναι καθαρά εθνική αρμοδιότητα.

Τέλος, για τη συνάντηση, η ΕΕ τόνισε πως «οποιαδήποτε συνάντηση που προάγει τη διαδικασία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία είναι ευπρόσδεκτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

