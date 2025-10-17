Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο της Αγίας Πετρούπολης, σε μια σπάνια αντιπολεμική διαμαρτυρία κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι διαδηλωτές, κυρίως νέοι, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καζάνσκαγια και τραγούδησαν αντιπολεμικά τραγούδια συμπεριλαμβανομένου του απαγορευμένου τραγουδιού «Swan Lake Collective» του Ρώσου ράπερ Noize MC, σε βίντεο που έχει πλέον γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🗣️ Crowds in St Petersburg sing about overthrowing Putin



Hundreds gather to shout anti-war lyrics labelled ‘extremist’ under Moscow’s new censorship laws



Read more ⬇️https://t.co/mtQPHjeEAQ pic.twitter.com/dOI8Jqq4w2 — The Telegraph (@Telegraph) October 15, 2025

Το τραγούδι, το οποίο απαγορεύτηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Πριμόρσκι τον Μάιο, περιέχει στίχους κατά του Πούτιν, όπως: «Ο γέρος ακόμα προσκολλάται στον θρόνο του, φοβισμένος να τον αφήσει» και «Όταν πεθάνει ο τσάρος, θα χορέψουμε ξανά - Η Λίμνη των Κύκνων σε κάθε οθόνη».

Congratulations to those people in St Petersburg, defying the dictatorship of Putin, came out in their hundreds to stand against Adolf Putin pic.twitter.com/3V697SQ63m — The Almighty Klopp (@themilkman80) October 15, 2025

Το μπαλέτο «Η Λίμνη των Κύκνων» του Τσαϊκόφσκι έγινε σύμβολο της πτώσης της Σοβιετικής Ένωσης, αφού παίχτηκε επανειλημμένα στην κρατική τηλεόραση κατά τη διάρκεια της αναταραχής του Αυγούστου του 1991.

Πηγή: skai.gr

