Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σπάνια διαδήλωση κατά του Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη: «Ο γέρος προσκολλάται στον θρόνο του»

Εκατοντάδες νέοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καζάνσκαγια και τραγούδησαν «απαγορευμένα» αντιπολεμικά τραγούδια- «Όταν πεθάνει ο τσάρος, θα χορέψουμε ξανά»

ρωσιθα

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο της Αγίας Πετρούπολης, σε μια σπάνια αντιπολεμική διαμαρτυρία κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. 

Οι διαδηλωτές, κυρίως νέοι, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καζάνσκαγια και τραγούδησαν  αντιπολεμικά τραγούδια συμπεριλαμβανομένου του απαγορευμένου τραγουδιού «Swan Lake Collective» του Ρώσου ράπερ Noize MC, σε βίντεο που έχει πλέον γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το τραγούδι, το οποίο απαγορεύτηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Πριμόρσκι τον Μάιο, περιέχει στίχους κατά του Πούτιν, όπως: «Ο γέρος ακόμα προσκολλάται στον θρόνο του, φοβισμένος να τον αφήσει» και «Όταν πεθάνει ο τσάρος, θα χορέψουμε ξανά - Η Λίμνη των Κύκνων σε κάθε οθόνη».

Το μπαλέτο «Η Λίμνη των Κύκνων» του Τσαϊκόφσκι έγινε σύμβολο της πτώσης της Σοβιετικής Ένωσης, αφού παίχτηκε επανειλημμένα στην κρατική τηλεόραση κατά τη διάρκεια της αναταραχής του Αυγούστου του 1991.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Αγία Πετρούπολη Βλαντίμιρ Πούτιν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark