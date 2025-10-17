Κομισιόν: Ο Πούτιν μπορεί να ταξιδέψει ελεύθερα στην Ουγγαρία

Ο πρόεδρος Πούτιν μπορεί να ταξιδέψει ελεύθερα στην Ουγγαρία για τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε την Παρασκευή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Ρώσος πρόεδρος και ο Αμερικανός ομόλογός του θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη, σε αδιευκρίνιστη ακόμη ημερομηνία.



«Υποστηρίζουμε τον πρόεδρο Τραμπ στις ειρηνευτικές του προσπάθειες» επισήμανε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

Όπως τόνισε, λόγω των κυρώσεων τα κεφάλαια του Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν παγώσει,Τον Μάρτιο του 2023 το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, κατηγορώντας τον ότι είναι υπεύθυνος για εγκλήματα πολέμου που έχουν διαπραχθεί στην Ουκρανία.

