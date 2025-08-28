Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες, Τετάρτη ότι η διαβόητη σύγκρουσή του στο Οβάλ Γραφείο με τον ηγέτη της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν «χρήσιμη» και βοήθησε να έρθουν στο προσκήνιο οι διαφωνίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου.

Μιλώντας στην εφημερίδα USA Today, ο Βανς εξέφρασε κάποια λύπη για την τεταμένη συνάντηση του Φεβρουαρίου, η οποία σόκαρε την Ευρώπη και βύθισε τις διατλαντικές σχέσεις σε νέο ναδίρ.

«Κοίτα, μερικές φορές οι άνθρωποι διαφωνούν», είπε ο Βανς. «Εννοώ, αν εύχομαι να είχαμε μια έκρηξη στο Οβάλ Γραφείο δημοσίως; Όχι απαραίτητα».

«Για το αν πιστεύω ότι όλο αυτό διευκρίνιζε στην πραγματικότητα ορισμένα από τα πραγματικά ζητήματα της διαφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της ουκρανικής πλευράς; Ναι, και νομίζω ότι αυτό ήταν χρήσιμο για τον αμερικανικό λαό να το δει» πρόσθεσε ο Βανς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο μετά την ορκωμοσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να ενισχύσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας. Ωστόσο, η τηλεοπτική του συνάντηση με τον Τραμπ και τον Βανς στο Οβάλ Γραφείο κατέληξε σε μια έντονη διαμάχη, με τον Βανς να κατηγορεί τον Ζελένσκι ότι είναι αχάριστος και απρόθυμος να εμπλακεί σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα.

Χθες Τετάρτη, ο Βανς ισχυρίστηκε ότι η απογοήτευσή του κατά τη διάρκεια της συζήτησης - σύγκρουσης που είχαν στο Οβάλ Γραφείο δεν αντανακλούσε τόσο με τα συναισθήματά του για τον Ζελένσκι, όσο για την κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία, όπως είπε, έδωσε δισεκατομμύρια σε βοήθεια στην Ουκρανία «χωρίς κανέναν πραγματικό στόχο, καμία πραγματική διπλωματία».

«Αυτό ήταν πάντα αυτό που με απογοήτευε πολύ περισσότερο από το να ζητάει ο Ζελένσκι βοήθεια από την Ουάσινγκτον», είπε. «Ήταν ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν είχε κανένα σχέδιο για το πώς να τερματίσει τον πόλεμο».

Ο Βανς είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι πλέον «αρκετά ευθυγραμμισμένη με τον Πρόεδρο Ζελένσκι» στην προσπάθεια επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Παρόλο που έχουμε κάποιες διαφωνίες, φυσικά θέλουμε να προστατεύσουμε την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», είπε ο Βανς. «Δεν θέλουμε η Ρωσία να κατακτήσει ολόκληρη τη χώρα» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

