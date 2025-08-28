Την επιστολή παραίτησής του δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ, ο ελληνικής καταγωγής, Demetre Daskalakis, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) που αποχώρησε από τον οργανισμό μετά την αποπομπή της διευθύντριάς του, Susan Monarez.

Σημειώνεται ότι η διευθύντρια των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) Σούζαν Μονάρεζ, καρατομήθηκε από τη θέση της λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Ο Demetre Daskalakis, διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Παθήσεων του CDC δημοσίευσε στο X την επιστολή παραίτησής του στην οποία καταγγέλλει την πίεση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης για την κατάρτιση «πολιτικών που δεν αντανακλούν την επιστημονική πραγματικότητα και έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν παρά να βελτιώσουν την υγεία του κοινού». Ο ίδιος σημειώνει πως «η πρόσφατη αλλαγή στο πρόγραμμα ανοσοποίησης ενηλίκων και παιδιών απειλεί τις ζωές των νεότερων Αμερικανών και των εγκύων».

Χρησιμοποιώντας τη φράση «Αρκετά πια», ο επιστήμονας κατηγορεί στην επιστολή του τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ότι αγνοεί τους ειδικούς. «Η ασφάλεια της υγείας του έθνους διατρέχει κίνδυνο και βρίσκεται στα χέρια ανθρώπων που επικεντρώνονται στο ιδεολογικό τους συμφέρον», αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων», στην ανάρτησή του.

Ο ειδικός κάνει λόγο για «σκόπιμη υπονόμευση της εμπιστοσύνης στα εμβόλια χαμηλού κινδύνου» και τονίζει ενδεικτικά: «Δεν έχω βιώσει ποτέ τόσο ριζική έλλειψη διαφάνειας, ούτε έχω δει τόσο άπειρο χειρισμό δεδομένων για την επίτευξη πολιτικού σκοπού αντί του καλού του αμερικανικού λαού».

Παράλληλα, μιλώντας για τους λόγους της παραίτησής του αναφέρει: «Η πρόσφατη ένοπλη επίθεση στο CDC δεν είναι ο λόγος που παραιτούμαι. Ο παππούς μου, από τον οποίο πήρα το όνομά μου, αντιστάθηκε στις φασιστικές δυνάμεις στην Ελλάδα και έχασε τη ζωή του κάνοντάς το. Παραιτούμαι για να κάνω αυτόν και την κληρονομιά του περήφανους. Παραιτούμαι λόγω της δειλίας ενός ηγέτη που δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι το αξίωμά του και τα λόγια των υπευθύνων του επί δεκαετίες δημιούργησαν ένα περιβάλλον όπου μπορεί να συμβεί βία σαν κι αυτή».

Ο Demetre Daskalakis κάνει λόγο για έλλειψη επικοινωνίας σε σχέση με το Αμερικανό Υπουργείο Υγείας και υπογραμμίζει: «Δεν είμαι σίγουρος ποιον ακούει ο Υπουργός, αλλά σίγουρα δεν ακούει εμάς. Μη εξακριβωμένοι και με συγκρουόμενα συμφέροντα εξωτερικοί οργανισμοί φαίνεται να είναι οι πηγές που χρησιμοποιεί το υπουργείο Υγείας, αντί για το επιστημονικά άρτιο προσωπικό του CDC και άλλες αξιόπιστες πηγές.»

