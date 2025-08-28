Ο πρίγκιπας Χάρι στο Λονδίνο για τα βραβεία WellChild την ημέρα της επετείου θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ

Ο πρίγκιπας Χάρι προγραμματίζει να επισκεφθεί το Λονδίνο τον επόμενο μήνα, προκειμένου να παραστεί στην 20ή τελετή απονομής των βραβείων WellChild, όπως γνωστοποίησε η φιλανθρωπική οργάνωση που στηρίζει παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Πρόκειται για την πρώτη του επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τον περασμένο Απρίλιο, όταν είχε μεταβεί στο Λονδίνο για να παρευρεθεί σε ακρόαση σχετικά με την έφεση που άσκησε κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου για το ζήτημα της προσωπικής του ασφάλειας. Εκείνη την περίοδο, σε συνέντευξή του στο BBC, είχε εκφράσει την επιθυμία του για «μια συμφιλίωση» με τη βασιλική οικογένεια.

Τα φετινά βραβεία WellChild, με την υποστήριξη της GSK, θα πραγματοποιηθούν στο Λονδίνο στις 8 Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση τριών ετών από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β'. Το 2021, ο πρίγκιπας Χάρι είχε προγραμματίσει να συμμετάσχει στην τελετή, ωστόσο ακύρωσε τη συμμετοχή του όταν η βασιλική οικογένεια μετέβη εκτάκτως στο Μπαλμόραλ. Την επόμενη χρονιά επέστρεψε, την παραμονή της επετείου του θανάτου της, και απέτισε έναν τρυφερό φόρο τιμής στη γιαγιά του.

Η διαχρονική στήριξη του πρίγκιπα Χάρι

Ο δούκας του Σάσεξ, ο οποίος διατελεί προστάτης της φιλανθρωπικής οργάνωσης εδώ και 17 χρόνια, θα έχει ενεργό ρόλο στη φετινή τελετή: θα απονείμει βραβείο και θα εκφωνήσει ομιλία.

Σε γραπτή του δήλωση, ο πρίγκιπας Χάρι ανέφερε ότι για εκείνον «είναι πάντα μεγάλη τιμή να παρευρίσκεται στα βραβεία WellChild και να συναντά απίστευτα παιδιά, οικογένειες και ειδικούς που εμπνέουν με τη δύναμη και το πνεύμα τους».

Ο ίδιος υπογράμμισε ακόμη: «Εδώ και 20 χρόνια, αυτά τα βραβεία αναδεικνύουν το θάρρος των νέων ανθρώπων με σύνθετες ανάγκες υγείας και φωτίζουν τους αφοσιωμένους φροντιστές που τους στηρίζουν αδιάκοπα. Οι ιστορίες τους αποτελούν υπενθύμιση της αξίας της αλληλεγγύης, της σύνδεσης και της κοινότητας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

