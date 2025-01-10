Κρεμλίνο: Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό με τον Τραμπ

Η Ρωσία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό με τον Ντόναλντ Τραμπ όταν αναλάβει καθήκοντα, τόνισε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ.

"Ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος για τη διοργάνωση συνάντησης μεταξύ του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ και του Ρώσου προέδρου μετά την ορκωμοσία του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου" τονίστηκε από τον Ρώσο αξιωματούχο.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι διοργανώνεται συνάντηση μεταξύ του ίδιου και του Πούτιν, αλλά δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε τις αναφορές του Αμερικανού προέδρου, δηλώνοντας ότι "χαιρετίζει το γεγονός ότι ο Τραμπ επιδεικνύει επιθυμία να λύσει τα προβλήματα μέσω του διαλόγου".

Η Ρωσία διατηρεί τη θέση της για την Ουκρανία, την οποία έχει εκφράσει επανειλημμένα ο πρόεδρος Πούτιν, διεμήνυσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες», διευκρίνισε ο Πεσκόφ σε συνέντευξη Τύπου σχολιάζοντας τις εικασίες των μέσων ενημέρωσης σχετικά με πιθανές ημερομηνίες επαφών μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ. «Προχωρούμε μέσα από την αμοιβαία ετοιμότητα για τέτοιες συναντήσεις».



«Προφανώς, θα υπάρξουν κάποιες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση μετά την είσοδο του Τραμπ στο Οβάλ γραφείο (στον Λευκό Οίκο)», πρόσθεσε.



Σημειώνεται ότι η ΕΕ φοβάται πως ο Τραμπ θα άρει μέτρα που έχουν ληφθεί επί προεδρίας Μπάιντεν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, οι Βρυξέλλες ανησυχούν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να επιδιώξει την ανατροπή αποφάσεων του προκατόχου του απλώς και μόνο επειδή ελήφθησαν από τον Μπάιντεν, χωρίς να εξετάσει τον αντίκτυπο που θα έχουν τέτοιες κινήσεις στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ θα προσπαθήσει να αφήσει την πλέον «δύσκολη κληρονομιά» στον Τραμπ, είπε ο Πεσκόφ σχετικά με τις προθέσεις του Μπάιντεν να επιβάλει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

«Η Ρωσία σημειώνει διαφορές στις προσεγγίσεις της Δύσης όσον αφορά την παροχή βοήθειας στο Κίεβο», πρόσθεσε ο Πεσκόφ σχετικά με το μπλοκάρισμα από τον Όλαφ Σολτς ενός νέου πακέτου βοήθειας προς την Ουκρανία.

O Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το πρωί ότι στη διάρκεια των συναντήσεών του με τους Δυτικούς εταίρους του Κιέβου στο Ράμσταϊν της Γερμανίας υπήρξαν δεσμεύσεις για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία ύψους 2 δισ. δολαρίων.

Το Κίεβο αναμένει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Η Ουκρανία από τη μεριά της αναμένει επαφές σε υψηλό επίπεδο με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής συνάντησης μεταξύ του Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Κιέβου.

«Αναμένουμε συνάντηση μεταξύ των προέδρων μας διότι για εμάς το βασικό είναι να εργαστούμε μαζί με την Αμερική…προετοιμαζόμαστε για επαφές στο ανώτατο και σε υψηλό επίπεδο αμέσως μετά την ορκωμοσία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Χεόρχι Τίχι.

Η επίσκεψη στην Ουκρανία του Κιθ Κέλογκ, απεσταλμένου του Τραμπ, καθυστερεί έως μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ στις 20 Ιανουαρίου για νομικούς παρά για πολιτικούς λόγους, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Τίχι δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες για τους λόγους της καθυστέρησης αυτής. Πηγές δήλωσαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Reuters ότι η διερευνητικού χαρακτήρα επίσκεψη στο Κίεβο και άλλες ευρωπαϊκές από τον Κέλογκ, που έχει οριστεί από τον Τραμπ να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, αναβλήθηκε έως μετά την ορκωμοσία.

