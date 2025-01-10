Ο δημόσιος αερομεταφορέας του Πακιστάν, Pakistan International Airlines (PIA), που έχει αποκλειστεί από τους ευρωπαϊκούς αιθέρες εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, ξεκίνησε και πάλι σήμερα τις πτήσεις του προς την Ευρώπη, με δρομολόγιο προς το Παρίσι.

Το αεροσκάφος της πακιστανικής εταιρίας απογειώθηκε γύρω στις 12.40 (τοπική ώρα, 09.40 ώρα Ελλάδας) από το αεροδρόμιο του Ισλαμαμπάντ και έγινε έτσι και πάλι η μοναδική αεροπορική εταιρία που πραγματοποιεί πτήσεις μεταξύ του Πακιστάν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εξουσιοδότηση για πρόσβαση στον ευρωπαϊκό και τον βρετανικό εναέριο χώρο είχε ανασταλεί τον Μάιο του 2020, ένα μήνα μετά τη συντριβή ενός Airbus της εταιρίας στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Καράτσι, που στοίχισε τη ζωή σε 97 ανθρώπους.

Το δυστύχημα αποδόθηκε σε ανθρώπινα λάθη των πιλότων και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, κάτι που ανάγκασε το Ισλαμαμπάντ να παραδεχθεί ότι περίπου 150 πιλότοι κατείχαν ψευδή άδεια ή την είχαν λάβει αντιγράφοντας στις εξετάσεις.

«Είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύω με την PIA», δήλωσε η Σουμαΐλα Ράνα, μια 38χρονη δασκάλα που ζει στη Γερμανία. «Είμαι νευρική και πολύ ανήσυχη αλλά ελπίζω ότι θα είναι μια καλή πτήση».

Τον Νοέμβριο, η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των αερομεταφορών ανακοίνωσε ότι ήρε την απαγόρευση.

Η Γαλλία είναι προς το παρόν ο μοναδικός προορισμός που ανακοινώθηκε από τον αερομεταφορέα, στον οποίο συνεχίζει να απαγορεύεται να πετά στη Βρετανία και τις ΗΠΑ.

Τότε, η υπηρεσία είχε δηλώσει ότι «αποκαταστάθηκε επαρκώς η εμπιστοσύνη» στις δυνατότητες των πακιστανικών αρχών πολιτικής αεροπορίας.

Η PIA, η εταιρία με τους 7.000 εργαζομένους που θεωρείται υπερμεγέθης και με κακή διαχείριση, βρίσκεται εδώ και χρόνια σε αναταραχή καθώς με την κατάρρευση του προϋπολογισμού του Πακιστάν στέρεψαν τα κρατικά κεφάλαιά της. Εδώ και μήνες, οι πακιστανικές αρχές ανακοίνωναν επικείμενη ιδιωτικοποίηση για την υπερχρεωμένη αεροπορική εταιρία, η οποία απέτυχε τον Νοέμβριο όταν αγοραστής πρόσφερε ένα μέρος μόνο του αρχικού τιμήματος. Η κυβέρνηση ελπίζει ότι το εκ νέου άνοιγμα ευρωπαϊκών προορισμών θα βελτιώσει τις προοπτικές εξαγοράς της.

Οι αρχές αναμένουν αντίστοιχη διαδικασία και για τη Βρετανία φέτος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.