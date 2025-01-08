Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συμμετάσχει την Πέμπτη σε μια σύνοδο στη Γερμανία του "σχήματος Ράμσταϊν", το οποίο συγκροτούν οι κυριότεροι σύμμαχοι της Ουκρανίας, για να συζητήσουν για τη βοήθεια που πρέπει να δοθεί προς τη χώρα αυτή που αντιμετωπίζει τη ρωσική εισβολή.

"Αύριο (Πέμπτη), θα συμμετάσχω σε σύνοδο του σχήματος Ράμσταϊν και προβλέπω επίσης επαφές με εταίρους σε επίπεδο υπουργών Άμυνας και στρατιωτικών διοικητών", δήλωσε σήμερα ο Ζελένσκι, στην καθημερινή του ομιλία που μεταδίδεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

