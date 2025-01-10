Αξιωματούχοι της ΕΕ αναλύουν εκατοντάδες εκτελεστικά διατάγματα και κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα τις άρει, προκαλώντας προβλήματα στις εξωτερικές σχέσεις και το εμπόριο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, οι Βρυξέλλες ανησυχούν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να επιδιώξει την ανατροπή αποφάσεων του προκατόχου του απλώς και μόνο επειδή ελήφθησαν από τον Μπάιντεν, χωρίς να εξετάσει τον αντίκτυπο που θα έχουν τέτοιες κινήσεις στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διέταξαν να γίνει επανεξέταση των μέτρων που έχει λάβει ο Τζο Μπάιντεν - οι οποίες κυμαίνονται από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας έως το εμπόριο και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο – και να επεξεργαστούν ποιες ανατροπές θα μπορούσαν να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στο μπλοκ ή να υπονομεύσουν τα μέτρα της ΕΕ, αναφέρουν τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Η βιασύνη που υπάρχει πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου υπογραμμίζει την ανασφάλεια της ΕΕ σχετικά με τις πιθανές ενέργειες του εκλεγμένου προέδρου όταν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, μετά τις απειλές που έχει ήδη διατυπώσει εναντίον στενών συμμάχων των ΗΠΑ.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ αρνήθηκε να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής βίας ή την επιβολή δασμών στη Δανία για να αναγκάσει τη χώρα να πουλήσει τη Γροιλανδία. Επίσης, έχει προτείνει ο Καναδάς να γίνει μέρος των ΗΠΑ, καθώς και η διώρυγα του Παναμά.

Η μεγαλύτερη ανησυχία της ΕΕ

Η μεγαλύτερη ανησυχία της ΕΕ είναι πως ο Τραμπ θα ανατρέψει τα πολλαπλά εκτελεστικά διατάγματα του Μπάιντεν που επέβαλαν κυρώσεις στη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία από το 2022, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Οι αξιωματούχοι του μπλοκ ελπίζουν ότι ο Τραμπ θα διατηρήσει αυτές τις κυρώσεις σε ισχύ και θα τις χρησιμοποιήσει ως πιθανό μοχλό πίεσης σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα για κατάπαυση του πυρός.

Στο κλίμα αυτό, εκπρόσωπος της ομάδας του Τραμπ δήλωσε ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος έλαβε μια «ηχηρή εντολή να εφαρμόσει τις υποσχέσεις που έδωσε κατά την προεκλογική εκστρατεία και να διαταράξει το status quo στην Ουάσινγκτον».

Το περασμένο καλοκαίρι συγκροτήθηκε μια εσωτερική ομάδα ανώτερων αξιωματούχων για να χαράξουν μια στρατηγική για τις πιθανές επιπτώσεις μιας δεύτερης προεδρίας Τραμπ και πώς θα τις περιορίσουν ή θα ανταποκριθούν σε αυτές.

Η ομάδα αυτή επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό σε θέματα όπως οι πιθανές εμπορικές συγκρούσεις, η μειωμένη υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία και μια πιθανή μετατόπιση της δέσμευσης της Ουάσινγκτον στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια.

Οι αμφιλεγόμενες κινήσεις του Τραμπ στην πρώτη προεδρία του

Σημειώνεται πως τα εκτελεστικά διατάγματα εκδίδονται μόνο από τους προέδρους και μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή. Και είναι σύνηθες για έναν νέο πρόεδρο να επανεξετάζει τα υφιστάμενα διατάγματα αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Το 2017, ο Τραμπ αναίρεσε το διάταγμα που οδήγησε στην εξομάλυνση των σχέσεων με την Κούβα και το οποίο θέσπισε ο Μπαράκ Ομπάμα, ενώ απέσυρε τις ΗΠΑ και από τη συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

Έναν χρόνο αργότερα, τερμάτισε και τη συμμετοχή των ΗΠΑ στην πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, που είχε μεσολαβήσει επίσης η κυβέρνηση Ομπάμα.

«Η ανησυχία είναι ότι αποφασίζει να ανατρέψει πράγματα μόνο και μόνο επειδή τα είχε κάνει ο Μπάιντεν», δήλωσε μια πηγή. «Πρέπει να ξέρουμε πώς αυτό θα μπορούσε να μας επηρεάσει».

Πηγή: skai.gr

