Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έθεσε στόχο να εκπαιδεύσει φέτος περίπου 60.000 Ουκρανούς στρατιώτες, θέλει να κάνει περισσότερα, αλλά παραμένει διχασμένη όσον αφορά το ενδεχόμενο να το κάνει στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

«Θα συζητήσουμε μέσα για να αναπτύξουμε την αποστολή μας να εκπαιδεύσουμε Ουκρανούς στρατιώτες», δήλωσε ο Μπορέλ λίγο πριν από την έναρξη συνόδου των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να έχουμε ένα συντονιστικό κέντρο στο Κίεβο, όμως δεν υπάρχει συμφωνία για να εκπαιδεύσουμε Ουκρανούς στρατιώτες στο ουκρανικό έδαφος στο πλαίσιο ευρωπαϊκών δομών», πρόσθεσε.

Διχασμένη η ΕΕ για την εκπαίδευση των Ουκρανών στρατιωτών

Το θέμα διχάζει τους 27. Χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Εσθονία ή η Σουηδία, τάσσονται υπέρ, όμως άλλες είναι πιο απρόθυμες, φοβούμενες κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Η ανανέωση της ευρωπαϊκής αποστολής εκπαίδευσης Ουκρανών στρατιωτών βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων των υπουργών, όμως στο κείμενο δεν αναφέρεται προς το παρόν το ενδεχόμενο η εκπαίδευση να γίνει στο έδαφος της Ουκρανίας, εξήγησε διπλωματική πηγή.

Ο Μπορέλ ζήτησε εξάλλου και πάλι να επιταχυνθούν οι παραδόσεις όπλων από τις χώρες της ΕΕ στην Ουκρανία, έπειτα από σχετική έκκληση που απηύθυνε χθες, Πέμπτη, ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

«Πολυάριθμες υποσχέσεις έχουν δοθεί από τον Ιούνιο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αντιαεροπορική άμυνα, και για την αντιμετώπιση των μαζικών επιθέσεων των τελευταίων ημερών εναντίον της Ουκρανίας, εναντίον των ουκρανικών πόλεων (...) είναι σαφές ότι οφείλουμε να αντιδράσουμε», υπογράμμισε ο Μπορέλ.

Ο ίδιος απηύθυνε και πάλι έκκληση για την άρση των περιορισμών που τίθενται από τους Δυτικούς για τα όπλα που παρέχουν στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας «γελοίους» τους φόβους για κλιμάκωση που εκφράζονται από τις χώρες που αρνούνται να άρουν αυτούς τους περιορισμούς.

«Πιστεύω πως είναι γελοίο να λέμε ότι, επιτρέποντας να πληγούν στόχοι στο εσωτερικό του ρωσικού εδάφους, αυτό σημαίνει πως είμαστε σε πόλεμο με τη Μόσχα. Δεν είμαστε σε πόλεμο με τη Μόσχα», δήλωσε ο Μπορέλ.

Αντιμέτωπη με τις πρόσφατες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις, η Ουκρανία ζήτησε και πάλι από τους συμμάχους της να άρουν τους περιορισμούς που επιβάλλουν στη χρήση των όπλων τους. Το Βερολίνο και η Ουάσινγκτον αντιτίθενται σ' αυτό, εκφράζοντας φόβους για μια αντιπαράθεση με τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

