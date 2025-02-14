Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε μέρος του κατεστραμμένου πυρηνικού σταθμού του Τσέρνομπιλ τα ξημερώματα της Παρασκευής, όπως είπε νωρίτερα σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε τηλεφώνημα από μέσα ενημέρωση ο Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν είχε ακριβείς πληροφορίες για το περιστατικό. «Αλλά ξέρω ένα πράγμα: δεν μπορεί να γίνει λόγος για χτυπήματα σε πυρηνικές υποδομές ή εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι αυτό συνέβη δεν είναι αλήθεια» τόνισε.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου πρόσθεσε: «Ο ρωσικός στρατός δεν το κάνει αυτό. Πιθανότατα, αυτό είναι μια ακόμη πρόκληση, μια προβοκάτσια».

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη μεταλλική σαρκοφάγο του τέταρτου αντιδραστήρα προήλθε από επίθεση ρωσικού drone. Η νέα σαρκοφάγος προστατεύει ό,τι έχει απομείνει από τον τέταρτο αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού του Τσέρνομπιλ.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025

Πηγή: skai.gr

