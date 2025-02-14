Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε μέρος του κατεστραμμένου πυρηνικού σταθμού του Τσέρνομπιλ τα ξημερώματα της Παρασκευής, όπως είπε νωρίτερα σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Σε τηλεφώνημα από μέσα ενημέρωση ο Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν είχε ακριβείς πληροφορίες για το περιστατικό. «Αλλά ξέρω ένα πράγμα: δεν μπορεί να γίνει λόγος για χτυπήματα σε πυρηνικές υποδομές ή εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι αυτό συνέβη δεν είναι αλήθεια» τόνισε.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου πρόσθεσε: «Ο ρωσικός στρατός δεν το κάνει αυτό. Πιθανότατα, αυτό είναι μια ακόμη πρόκληση, μια προβοκάτσια».
Νωρίτερα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη μεταλλική σαρκοφάγο του τέταρτου αντιδραστήρα προήλθε από επίθεση ρωσικού drone. Η νέα σαρκοφάγος προστατεύει ό,τι έχει απομείνει από τον τέταρτο αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού του Τσέρνομπιλ.
Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025
This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT
