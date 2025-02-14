Ο πάπας Φραγκίσκος πρόκειται να εισαχθεί στην καθολική πανεπιστημιακή κλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι, στην ιταλική πρωτεύουσα, για σειρά εξετάσεων, έγινε γνωστό σήμερα το πρωί από την υπηρεσία Τύπου του Βατικανού.

Η απόφαση αυτή των γιατρών οφείλεται στη βρογχίτιδα που ταλαιπωρεί τον ποντίφικα τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Ο Φραγκίσκος τις τελευταίες ημέρες αναγκάσθηκε επανειλημμένα να διακόψει τις ομιλίες του και να σταματήσει να πραγματοποιεί συναντήσεις στη βιβλιοθήκη του Βατικανού. Ο Αργεντινός πάπας είναι 88 ετών και υποφέρει από χρόνια γοναλγία, ενώ αρκετά συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα στο αναπνευστικό του σύστημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.