Ο πάπας Φραγκίσκος πρόκειται να εισαχθεί στην καθολική πανεπιστημιακή κλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι, στην ιταλική πρωτεύουσα, για σειρά εξετάσεων, έγινε γνωστό σήμερα το πρωί από την υπηρεσία Τύπου του Βατικανού.
Η απόφαση αυτή των γιατρών οφείλεται στη βρογχίτιδα που ταλαιπωρεί τον ποντίφικα τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
Ο Φραγκίσκος τις τελευταίες ημέρες αναγκάσθηκε επανειλημμένα να διακόψει τις ομιλίες του και να σταματήσει να πραγματοποιεί συναντήσεις στη βιβλιοθήκη του Βατικανού. Ο Αργεντινός πάπας είναι 88 ετών και υποφέρει από χρόνια γοναλγία, ενώ αρκετά συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα στο αναπνευστικό του σύστημα.
