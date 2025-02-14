Ρωσική επίθεση με drone στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη νέα σαρκοφάγο που προστατεύει ό,τι έχει απομείνει από τον τέταρτο αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού του Τσέρνομπιλ, κατήγγειλε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αν και διαβεβαίωσε ότι δεν έχει παρατηρηθεί άνοδος του επιπέδου ραδιενέργειας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η Διάσκεψη του Μονάχου, όπου για πρώτη φορά ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

«Την περασμένη νύχτα επιθετικό drone της Ρωσίας εξοπλισμένο με ιδιαίτερα εκρηκτική κεφαλή έπληξε τη σαρκοφάγο που προστατεύει τον κόσμο από τη ραδιενέργεια του τέταρτου αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ» έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πυρκαγιά που ξέσπασε «κατασβέστηκε» και «το επίπεδο της ραδιενέργειας δεν αυξήθηκε».

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025

Από την πλευρά του ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ανακοίνωσε επίσης στο Χ ότι η ομάδα του που βρίσκεται στο Τσερνόμπιλ άκουσε «μια έκρηξη που προερχόταν από τη σαρκοφάγο» του τέταρτου αντιδραστήρα και ενημερώθηκε ότι επρόκειτο για drone.

Η μεταλλική σαρκοφάγος που επλήγη καλύπτει τον αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ όπου είχε σημειωθεί έκρηξη τον Απρίλιο του 1986.

BREAKING: Ukraine says a Russian drone hit the shelter protecting the Chernobyl Nuclear Power Plant. Radiation levels remain normal pic.twitter.com/SJcYCXJOD1 — BNO News (@BNONews) February 14, 2025

Έχει τοποθετηθεί πάνω σε μια άλλη σαρκοφάγο και τα πυρηνικά απόβλητα που βρίσκονται εκεί.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:50 τα ξημερώματα της Παρασκευής (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ΙΑΕΑ.

Ο Ζελένσκι ανήρτησε εικόνες από το σημείο, κυρίως ένα βίντεο από την έκρηξη και την πυρκαγιά.

Σε μία από τις φωτογραφίες φαίνεται μια τρύπα στη μεταλλική κατασκευή και εικόνες που τραβήχτηκαν από το πάνω μέρος της σαρκοφάγου δείχνουν σπασμένες λαμαρίνες και εξοπλισμό που έχει υποστεί ζημιές.

«Η Ρωσία σήμερα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που επιτίθεται σε τέτοιες υποδομές, έχει υπό την κατοχή της πυρηνικούς σταθμούς και πολεμά χωρίς να ενδιαφέρεται για τις επιπτώσεις. Πρόκειται για μια τρομοκρατική απειλή για όλο τον κόσμο», κατήγγειλε ο Ζελένσκι.

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8 — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) February 14, 2025

Πηγή: skai.gr

