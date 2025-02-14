Τον περασμένο Αύγουστο, μια μεσήλικη Ρωσίδα με καλυμμένο το πρόσωπό της περπάτησε μέχρι την Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα και, υπό τη σκιά του Κρεμλίνου, σκόρπισε στο λιθόστρωτο χούφτες από χρωματιστά μπαλάκια από καουτσούκ.

Πάνω στις μπάλες ήταν γραμμένα με μολύβι σλόγκαν όπως: "Ελευθερία για τους πολιτικούς κρατούμενους", "Για τη δική μας και τη δική σας ελευθερία" και "Γεια, είμαι ο Ναβάλνι"--η συνθηματική φράση του Αλεξέι Ναβάλνι, ενός από τους διασημότερους αντιφρονούντες στη Ρωσία που πέθανε υπό μυστηριώδεις συνθήκες σε σωφρονιστική αποικία της Αρκτικής, με την προσεχή Κυριακή να συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατό του.

Δύο εβδομάδες αργότερα οι αρχές συνέλαβαν μια ακόμη ακτιβίστρια, την Βέρα Νοβίκοβα, κατηγορώντας την ότι είχε βιντεοσκοπήσει τη σκηνή. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 200 δολαρίων και φυλακίστηκε για 15 ημέρες επειδή παρουσίασε "εξτρεμιστικά σύμβολα", σύμφωνα με την υπηρεσία δικαστηρίων της Μόσχας.

Μέσω του δικηγόρου της η Νοβίκοβα αρνήθηκε να μιλήσει στο Reuters.

Το Κρεμλίνο δεν ήταν διαθέσιμο για να σχολιάσει. Όσο ο Ναβάλνι ζούσε η Μόσχα χαρακτήριζε τον ίδιο και τους υποστηρικτές του ταραχοποιά στοιχεία, υποστηριζόμενα από τη Δύση με στόχο να προκαλέσουν χάος στη Ρωσία και να την αποσταθεροποιήσουν εκ των έσω.

Η γυναίκα, η οποία πραγματοποίησε τη διαμαρτυρία με τα μπαλάκια, είπε ότι το έπραξε στη μνήμη του Ναβάλνι και για να τιμήσει μια διαμαρτυρία σοβιετικών αντιφρονούντων το 1968 στην Κόκκινη Πλατεία εναντίον της εισβολής στην Τσεχοσλοβακία.

"Θέλησα να εμπνεύσω τους υποστηρικτές του για να υπάρξει αλλαγή", εξήγησε η γυναίκα που ζήτησε να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας. Λίγο μετά τη διαμαρτυρία της, φοβούμενη τη σύλληψη, εγκατέλειψε τη Ρωσία και κατέφυγε σε μια ευρωπαϊκή χώρα, λέγοντας ότι δεν θέλει να ζει υπό καθεστώς "δικτατορίας".

Ενα χρόνο μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Ναβάλνι σε ηλικία 47 ετών, δεκάδες Ρώσοι εξακολουθούν να συλλαμβάνονται, να δικάζονται και να φυλακίζονται επειδή εμπλέκονται σε ενέργειες που συνδέονται με εκείνον.

Στη Ρωσία, όπου ο πολιτικός εξέτιε ποινή κάθειρξης μεγαλύτερη των 30 ετών για εξτρεμισμό και άλλες κατηγορίες, ακόμη και η ίδια η λέξη "Ναβάλνι" κινδυνεύει νσ στείλει κάποιον στη φυλακή, όπως διαπίστωσε η Νοβίκοβα.

Αυτό τον μήνα δικαστήριο της Αγίας Πετρούπολης αποφάνθηκε ότι η δημόσια επίδειξη της φωτογραφίας του ισοδυναμεί με υποστήριξη του εξτρεμισμού.

Η ρωσική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων OVD-Info έχει καταγράψει 695 συλλήψεις που συνδέονται με την υποστήριξη του Ναβάλνι μετά τον θάνατό του στις 16 του περασμένου Φεβρουαρίου, δήλωσε ο Ντμίτρι Ανισίμοφ, ο εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Εξόριστη Αντιπολίτευση

Η πλειονότητα αυτών των συλλήψεων --442-- σημειώθηκε σε εκδηλώσεις στη μνήμη του πολιτικού κατά τις πρώτες ημέρες που ακολούθησαν τον θάνατό του. Σχεδόν 100 άνθρωποι συνελήφθησαν στην κηδεία του στη Μόσχα, όπου ένα πλήθος χιλιάδων διαδηλωτών πραγματοποίησε πορεία μέχρι το κοιμητήριο φωνάζοντας το όνομά του.

Από τα μέσα Μαρτίου, καθώς μειώνονταν οι εκδηλώσεις μνήμης για τον Ναβάλνι, η OVD-Info κατέγραψε 35 συλλήψεις που συνδέονται με εκείνον, ανάμεσά τους και εκείνη της Νοβίκοβα.

Από τότε που πέθανε ο Ναβάλνι, 21 άνθρωποι διώχθηκαν ποινικά επειδή συνεργάστηκαν μαζί του, είπε ο Ανισίμοφ, περιλαμβανομένων τριών από τους δικηγόρους του που φυλακίστηκαν για 3,5 ως 5,5 χρόνια για "εξτρεμιστική" δράση.

Η συνεχιζόμενη επιχείρηση καταστολής των υποστηρικτών του Ναβάλνι δείχνει την αποφασιστικότητα του Κρεμλίνου να πατάξει κάθε κριτική την ώρα που η σύγκρουση στην Ουκρανία εισέρχεται στον τρίτο χρόνο της.

Στόχος είναι να υπονομευθεί "η ικανότητα να αποτελεί ο Ναβάλνι απειλή για τον Πούτιν", λέει ο Μπεν Νομπλ της δεξαμενής σκέψης Chatham House στο Λονδίνο.

Αλλά τη χρονιά που ακολούθησε τον θάνατό του οι συχνά πολωμένες και διάσπαρτες ομάδες της ρωσικής αντιπολίτευσης, που εργάζονται από την εξορία, αγωνίζονται να ανταποκριθούν στις ανάγκες των Ρώσων που παραμένουν στη χώρα, σημειώνει ο Νομπλ.

Για το Κρεμλίνο, ο υψηλός πληθωρισμός που προκαλείται από τις μεγάλες αμυντικές δαπάνες "συνιστά σήμερα πολύ μεγαλύτερη πρόκληση σε σχέση με την πολιτική αντιπολίτευση στο εξωτερικό", εκτιμά ο ίδιος.

Ωστόσο, η καταστολή των αρχών απέναντι στους ακτιβιστές που υποστηρίζουν τον Ναβάλνι έχει αντίκτυπο και σε άλλους που θα ήθελαν να διαμαρτυρηθούν, λέει η πολιτική επιστήμονας Εκατερίνα Σούλμαν.

"Στοχεύει να στείλει το αυτονόητο μήνυμα στους άλλους: μην ανακατεύεστε", καταλήγει.

Ο Ναβάλνι, ο οποίος ήταν δικηγόρος, χαρακτήριζε το κόμμα του Πούτιν "Ενωμένη Ρωσία", "κόμμα απατεώνων και κλεφτών" και έλεγε ότι θα αγωνιστεί μέχρις εσχάτων για να δει την "όμορφη Ρωσία του μέλλοντος".

Δυτικοί ηγέτες, σύμμαχοι του Ναβάλνι και η χήρα του, η Γιούλια Ναβάλναγια, κατηγορούν το Κρεμλίνο ότι διέταξε την εξόντωσή του, κάτι το οποίο αρνείται η Ρωσία.

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αποφάνθηκαν αργότερα ότι δεν πρέπει να διέταξε τον θάνατό του ο Πούτιν.

Από την πρωτεύουσα της Λιθουανίας, το Βίλνιους, το Ιδρυμα Κατά της Διαφθοράς, που ίδρυσε ο Ναβάλνι το 2011, συνεχίζει να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα ερευνών για ενδεχόμενη διαφθορά μεταξύ της ρωσικής ελίτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

