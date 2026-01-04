Δύο κορίτσια, ηλικίας 14 και 15 ετών, με ελληνικές ρίζες βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα της τραγωδίας του Κραν Μοντανά, σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Κυριακή ο απεσταλμένος της ΕΡΤ στην Ελβετία.

Πρόκειται για την Αλίσια και την Νταϊάνα, οι οποίες, σύμφωνα με το κρατικό κανάλι, έχουν ελληνικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας τους, καθώς ο ελληνικής καταγωγής παππούς τους ήταν γνωστός επιχειρηματίας στη Λωζάννη.

Την ίδια στιγμή, παραμένει αγνοούμενη η 15χρονη Ελληνοελβετή Αλίκη Καλλέργη. Η οικογένειά της ελπίζει στο σενάριο να βρίσκεται ανάμεσα στους τραυματίες που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση των ελβετικών αρχών, έχουν ταυτοποιηθεί 24 θύματα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία έφηβοι ή νεαρά άτομα.

Όσον αφορά στους τραυματίες, από τους 119 τραυματίες έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί επίσημα οι 113. Οι εθνικότητές τους είναι: 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί και τέσσερις Σέρβοι, καθώς και πολίτες από τη Βοσνία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία και την Πορτογαλία.

Οι εθνικότητες 14 τραυματιών παραμένουν άγνωστες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.