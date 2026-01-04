Η ελβετική αστυνομία ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αναγνώρισε 16 ακόμη άτομα από τα 40 που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, σε μια από τις χειρότερες καταστροφές στην πρόσφατη ιστορία της Ελβετίας, σημειώνει το Reuters.

Μεταξύ των ταυτοποιημένων ατόμων περιλαμβάνονται 10 Ελβετοί, δύο Ιταλοί, ένα άτομο με υπηκοότητα από Ιταλία και ΗΑΕ, ένας Ρουμάνος, ένας Γάλλος και ένας Τούρκος, σύμφωνα με την αστυνομία του Βάλε. Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων.

Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει μέχρι στιγμής 24 από τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στο ορεινό θέρετρο Κραν Μοντανά, στη νότια Ελβετία.

