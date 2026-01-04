Ο Τομ Κότον, Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, παραδέχτηκε στην εκπομπή State of the Union του CNN ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν» σχετικά με το τι θα ακολουθήσει στη Βενεζουέλα. Περιόρισε αισθητά τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα διοικούσαν τη χώρα, επαναπροσδιορίζοντας αυτή τη δήλωση ως ότι η «η νέα ηγεσία της Βενεζουέλας θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ».

«Ο πρόεδρος θέλει να τους δώσει την ευκαιρία να γυρίσουν σελίδα στη Βενεζουέλα και να βοηθήσουν την Αμερική να πετύχει τους στόχους της πολιτικής μας εκεί», δήλωσε. Ο Κότον απαρίθμησε ορισμένες από τις απαιτήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων: «Θέλουμε να σταματήσουν τη διακίνηση ναρκωτικών. Θέλουμε να διώξουν τους Ιρανούς, τους Κουβανούς, τους ισλαμιστές εξτρεμιστές».

«Απλώς να επιστρέψουν στο να είναι ένα φυσιολογικό κράτος που θα συμβάλλει στη δημιουργία σταθερότητας, τάξης και ευημερίας, όχι μόνο στη Βενεζουέλα, αλλά και στη γειτονιά μας», πρόσθεσε.

Ο Κότον έδωσε επίσης μια πιο χλιαρή εκτίμηση για την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, με την οποία ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν ενδεχομένως να συνεργαστούν. «Δεν αναγνωρίζουμε τη Ντέλσι Ροντρίγκες ως τη νόμιμη κυβερνήτη της Βενεζουέλας», δήλωσε ο γερουσιαστής.

Και πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι μπορούμε να βασιστούμε στο ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες θα είναι φιλική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι να το αποδείξει».

Πηγή: skai.gr

