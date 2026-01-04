Νετανιάχου: «Καμπανάκι» για την Τεχεράνη η σύλληψη Μαδούρο

Στο Ισραήλ η επιχείρηση στη Βενεζουέλα ερμηνεύεται ως προειδοποίηση Τραμπ στη Τεχεράνη, ενόψει πιθανής επιχείρησης του IDF για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.Ανταπόκριση από το Τελ Αβίβ.



Σε αντίθεση με την συντριπτική πλειοψηφία των ξένων ηγετών, ο Βενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ τα συγχαρητήριά του στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη χθεσινή στρατιωτική επιχείρηση στην Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντάς την «γενναία ιστορική πράξη υπέρ της δικαιοσύνης και της ελευθερίας».

Μήνυμα προς την Τεχεράνη;Η επίσημη ισραηλινή στάση σχετίζεται με τις αγαστές σχέσεις του Νικολάς Μαδούρο τόσο με την πολιτική ηγεσία του Ιράν, όσο και με την Τουρκία του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μάλιστα, στα ισραηλινά μέσα τονίσθηκε ιδιαίτερα ότι ο ίδιος ο Τραμπ στη αρχή της ομιλίας του, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών Ρούμπιο και του Υπουργού Πολέμου Χέγκσεθ, επεσήμανε ότι την ίδια μέρα, έξι χρόνια πριν, στις 3 Ιανουαρίου 2020, στην πρώτη του προεδρική θητεία, οι ΗΠΑ εκτέλεσαν στην Βαγδάτη σε επιδρομή drones τον Κάσεμ Σουλεϊμανί, τότε διοικητή της επίλεκτης Δύναμης Αλ-Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης, που δρούσε εκτός ιρανικής επικράτειας και έκτοτε τιμάται στο Ιράν ως εθνικός ήρωας. Έτσι, η αμερικανική απαγωγή του Προέδρου Μαδούρο σχολιάστηκε στο Ισραήλ σε συσχετισμό με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν, οι οποίες συνεχίζονται για όγδοη συνεχή μέρα, με τους ισραηλινούς αναλυτές και σχολιαστές των τοπικών ΜΜΕ να καταλήγουν πως ό,τι συνέβη χθες στο Καράκας μεταφράζεται σε ισχυρό μήνυμα προς την Τεχεράνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι, λίγες ώρες πριν την επιχείρηση στην Βενεζουέλα, ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν πως, «εάν σκοτωθούν πολίτες που διαδηλώνουν ειρηνικά», τότε οι ΗΠΑ «είναι έτοιμες να επέμβουν».Με την προσοχή στραμμένη στην ΧεζμπολάχΩστόσο, εκτός από όσα σηματοδοτούν οι εξελίξεις στην Βενεζουέλα για τις, ούτως ή άλλως, προβληματικές σχέσεις ΗΠΑ - Ιράν, το ισραηλινό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην τρέχουσα ευαίσθητη συγκυρία στο μέτωπο με την Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Στο Ισραήλ είναι γενικώς παραδεκτό ότι η στρατηγική σχέση Ιράν-Βενεζουέλας εξασφάλιζε την ιρανική οικονομική στήριξη όχι μόνο προς την λιβανική Χεζμπολάχ, αλλά και προς τους υπόλοιπους περιφερειακούς συμμάχους του Ιράν (Χεζμπολάχ της Συρίας, Χούθι και σιιτικές πολιτοφυλακές του Ιράκ).Επισημαίνεται μάλιστα, ότι στις 31/12 έληξε άπρακτη η προθεσμία αφοπλισμού της Χεζμπολάχ από τον τακτικό λιβανικό στρατό, ενισχύοντας στο Ισραήλ το σενάριο μίας επικείμενης ευρείας επιχείρησης του IDF για να επιτευχθεί ο αφοπλισμός της και ότι ο Λευκός Οίκος είναι ενήμερος και σύμφωνος με αυτό. Μόλις προχθές (2/1) η κρατική ισραηλινή τηλεόραση μετέδωσε πως Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται να ζήτησαν από τους Ισραηλινούς «να περιμένουν λίγο ακόμα» προτού δράσουν στον Λίβανο, «χωρίς όμως να εξηγούν το γιατί», όπως σχολιάστηκε αινιγματικά στο σχετικό ρεπορτάζ – με αποτέλεσμα, σήμερα να εκφράζεται στα ισραηλινά ΜΜΕ η εκτίμηση πως οι αμερικανικές συστάσεις αναμονής σχετίζονταν με τα προειδοποιητικά μηνύματα που θα στέλνονταν στην Τεχεράνη μετά από όσα δραματικά συνέβησαν στο Καράκας.

