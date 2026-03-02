Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέοι βομβαρδισμοί εναντίον βάσης της Κατάεμπ Χεζμπολά στο Ιράκ

Έγιναν τρία πλήγματα στη Τζουρφ αλ Νασρ - Πρόκειται για στρατιωτική βάση που αποτελεί το κυριότερο προπύργιο της Κατάεμπ Χεζμπολά

Μέση Ανατολή

Η ένοπλη ιρακινή παράταξη Κατάεμπ Χεζμπολά, η οποία πρόσκειται στο Ιράν και έχει γίνει επανειλημμένα στόχος από το Σάββατο, όταν άρχισαν οι μαζικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία, ανακοίνωσε σήμερα ότι στρατιωτική βάση όπου είναι παρούσα υπέστη νέα πλήγματα.

«Έγιναν τρία πλήγματα στη Τζουρφ αλ Νασρ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην οργάνωση.

Πρόκειται για στρατιωτική βάση που αποτελεί το κυριότερο προπύργιο της Κατάεμπ Χεζμπολά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράκ Ιράν ΗΠΑ Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark