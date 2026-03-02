Νέοι βομβαρδισμοί εναντίον βάσης της Κατάεμπ Χεζμπολά στο Ιράκ

Η ένοπλη ιρακινή παράταξη Κατάεμπ Χεζμπολά, η οποία πρόσκειται στο Ιράν και έχει γίνει επανειλημμένα στόχος από το Σάββατο, όταν άρχισαν οι μαζικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία, ανακοίνωσε σήμερα ότι στρατιωτική βάση όπου είναι παρούσα υπέστη νέα πλήγματα.

«Έγιναν τρία πλήγματα στη Τζουρφ αλ Νασρ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στην οργάνωση.

Πρόκειται για στρατιωτική βάση που αποτελεί το κυριότερο προπύργιο της Κατάεμπ Χεζμπολά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.