Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι συντρίμμια ιρανικού πυραύλου που αναχαιτίστηκε κατέπεσαν σε πλοίο και προκάλεσαν πυρκαγιά, με τον απολογισμό ως αυτό το στάδιο να είναι ένας νεκρός και δυο τραυματίες.

Η φωτιά ξέσπασε σε λιμάνι κοντά στην πρωτεύουσα Μανάμα, πάντως κατασβέστηκε πλήρως, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου μέσω X περί τις 02:30.

NEW: Thick smoke was seen rising above the Bahraini capital, Manama, amid reports of additional Iranian strikes.



The fire was reportedly coming from the naval base used by U.S. military forces, which is home to the U.S. Navy’s Fifth Fleet. pic.twitter.com/Bxyk8jsdca — Fox News (@FoxNews) March 1, 2026

Το Μπαχρέιν, όπως και τα άλλα αραβικά κράτη του Κόλπου, έχει υποστεί ιρανικά πλήγματα σε αντίποινα για τους μαζικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας από το Σάββατο. Το βασίλειο φιλοξενεί την έδρα του αμερικανικού 5ου στόλου.

Προχθές Σάββατο ιρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα προκάλεσε ζημιές σε διεθνές αεροδρόμιο του Μπαχρέιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

