Η Κούβα είχε πρόσφατα συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, δήλωσε ο πρόεδρος της νησιωτικής χώρας, Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ (Miguel Díaz-Canel), επιβεβαιώνοντας για πρώτη φορά σχετικές φήμες, την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει μια σοβαρότατη ενεργειακή κρίση.

Ο Ντίαζ-Κανέλ ανέφερε σε ομιλία του ότι οι συνομιλίες «αποσκοπούσαν στην εξεύρεση λύσεων μέσω διαλόγου για τις διμερείς διαφορές μεταξύ των δύο εθνών μας και διεθνείς παράγοντες διευκόλυναν αυτές τις ανταλλαγές», χωρίς να δώσει περισσότερες εξηγήσεις

Ο Ντίαζ-Κανέλ δήλωσε ότι τους τελευταίους τρεις μήνες δεν έχουν φτάσει στο νησί αποστολές πετρελαίου, κάτι που απέδωσε σε αμερικανικό ενεργειακό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα λειτουργεί αυτή τη στιγμή με φυσικό αέριο, ηλιακή ενέργεια και θερμοηλεκτρικούς σταθμούς. Ωστόσο, η εξάντληση των αποθεμάτων μαζούτ και ντίζελ οδήγησε στο κλείσιμο δύο ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων και περιόρισε την παραγωγή ενέργειας σε ηλιακά πάρκα.

Η δυτική περιοχή της Κούβας επλήγη την περασμένη εβδομάδα από εκτεταμένο μπλακάουτ, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ο πρόεδρος σημείωσε ότι η χώρα παράγει περίπου το 40% του πετρελαίου που καταναλώνει και παράγει μέρος της ηλεκτρικής της ενέργειας, αλλά αυτό δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση.

Η έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας έχει επηρεάσει τις επικοινωνίες, την εκπαίδευση και τις μεταφορές, ενώ η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αναβάλει χειρουργικές επεμβάσεις για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Περισσότεροι από 115 φούρνοι σε όλη τη χώρα έχουν υποστεί μετατροπές, ώστε να λειτουργούν με καυσόξυλα ή κάρβουνο.

Ο Ντίαζ-Κανέλ είπε επίσης ότι έχουν εγκατασταθεί 955 ηλιακά πάνελ σε αγροτικές κατοικίες και κοινωνικά κέντρα και ότι περισσότερα συστήματα ηλιακής ενέργειας θα τεθούν σε λειτουργία πριν από το τέλος Μαρτίου, προσθέτοντας περίπου 100 μεγαβάτ στο γηρασμένο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.

«Ακόμη και με όλα αυτά που οργανώνουμε, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε πετρέλαιο», υπογράμμισε.

Πτώση παραγωγής και μέτρα λιτότητας

Ο Κουβανός ηγέτης ανέφερε ότι η παραγωγή έχει επίσης μειωθεί σημαντικά: «Χωρίς ενέργεια, καμία χώρα δεν μπορεί να παράγει σε κανονικά επίπεδα», είπε. «Όλα αυτά μάς έχουν αναγκάσει να προχωρήσουμε σε προσαρμογές στην απασχόληση». Ο Ντίαζ-Κανέλ εξήγησε ότι στόχος των συνομιλιών ήταν να εντοπιστούν «διμερή προβλήματα που απαιτούν λύσεις με βάση τη σοβαρότητα και τον αντίκτυπό τους» και να αναζητηθούν τρόποι αντιμετώπισής τους.

Όπως είπε, σκοπός ήταν «να διαπιστωθεί η βούληση των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες προς όφελος των λαών και των δύο χωρών, αλλά και να εντοπιστούν τομείς συνεργασίας για την αντιμετώπιση απειλών και τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ειρήνης τόσο των δύο εθνών όσο και της περιοχής».

Τόνισε επίσης ότι η Κούβα είναι πρόθυμη να συνεχίσει τη διαδικασία στη βάση της ισότητας και του σεβασμού των πολιτικών συστημάτων των δύο χωρών, καθώς και της «κυριαρχίας και της αυτοδιάθεσης» της χώρας του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έχει επανειλημμένα αναφερθεί σε συζητήσεις με την Κούβα. Σε δηλώσεις του στις 11 Ιανουαρίου προς δημοσιογράφους είπε ότι οι ΗΠΑ «συνομιλούν με την Κούβα» και έχει επαναλάβει την αναφορά αυτή αρκετές φορές έκτοτε.

Η πρόεδρος του Mexico, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ (Claudia Sheinbaum) δήλωσε την Παρασκευή ότι «αυτός ο διάλογος είναι απαραίτητος», αναφερόμενη στις συνομιλίες ΗΠΑ-Κούβας τις οποίες το Μεξικό διαχρονικά υποστηρίζει. Όταν ρωτήθηκε αν το Μεξικό διαδραμάτισε κάποιο ρόλο που οδήγησε στις συνομιλίες, απάντησε προσεκτικά: «Ας πούμε ότι έχουμε προωθήσει τον διάλογο τόσο με τις αμερικανικές όσο και με τις κουβανικές αρχές».

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή της συνεχίζει να εξετάζει εναλλακτικές για την αποστολή πετρελαίου στην Κούβα και ότι «το Μεξικό θα συνεχίσει να στηρίζει τον κουβανικό λαό με κάθε δυνατό τρόπο».

Διακοπή πετρελαϊκών αποστολών από τη Βενεζουέλα

Οι κρίσιμες αποστολές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα σταμάτησαν μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη χώρα της Νότιας Αμερικής και τη σύλληψη του τότε προέδρου Μαδούρο. Έκτοτε, ο Τραμπ και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του προειδοποιούν την Κούβα για παρόμοια τύχη. Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε συνάντηση ηγετών της Λατινικής Αμερικής στη Φλόριντα ότι η Κούβα βρίσκεται «πολύ κοντά στο τέλος της διαδρομής» και ότι αναμένει «μεγάλες αλλαγές» στο νησί σύντομα.

«Δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν πετρέλαιο. Έχουν μια κακή φιλοσοφία. Έχουν ένα καθεστώς που είναι κακό εδώ και πολύ καιρό», είπε χαρακτηριστικά.

Η επίσκεψη του FBI

Μετά την ομιλία του, ο Ντίαζ-Κανέλ απάντησε σε ερωτήσεις μικρής ομάδας κρατικών δημοσιογράφων.

Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για το πρόσφατο περιστατικό με πυροβολισμούς εναντίον σκάφους με σημαία της Φλόριντα σε κουβανικά ύδατα, στο οποίο σκοτώθηκαν τέσσερις από τους δέκα Κουβανούς που επέβαιναν σε αυτό από τις ΗΠΑ, αφού οι αρχές τους κατηγόρησαν ότι άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτών.

Ένας πέμπτος ύποπτος πέθανε αργότερα από τα τραύματά του, σύμφωνα με την κουβανική κυβέρνηση.

Ο Ντίαζ-Κανέλ δήλωσε ότι αξιωματούχοι του FBI θα επισκεφθούν σύντομα την Κούβα, καθώς οι δύο χώρες συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες για το περιστατικό.

Οι υπόλοιποι πέντε ύποπτοι έχουν συλληφθεί και αντιμετωπίζουν κατηγορίες τρομοκρατίας.

Ο Κουβανός πρόεδρος μίλησε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας ότι θα απελευθερωθούν 51 κρατούμενοι, κίνηση που απορρέει από πνεύμα καλής θέλησης και από τις στενές σχέσεις με το Vatican.

Πηγή: skai.gr

