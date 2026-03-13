Λογαριασμός
Ισχυρός σεισμός 6,5 ρίχτερ στη Χιλή

Το επίκεντρο του σεισμού των 6,5 Ρίχτερ τοποθετείται στην παραθαλάσσια περιοχή της κεντρικής Χιλής σύμφωνα με Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτου  

Σεισμός 6,5 ρίχτερ στη Χιλή

Ισχυρός σεισμός 6,5 ρίχτερ σημειώθη την Χιλή.

Ειδικότερα η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 69 χλμ δυτικά του Βαγενάρ στην κεντρική Χιλή και καταγράφηκε στις 15:39 (ώρα Ελλάδας).


 

