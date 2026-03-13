Σεισμός 6,5 ρίχτερ στη Χιλή

Ισχυρός σεισμός 6,5 ρίχτερ σημειώθη την Χιλή.

Ειδικότερα η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 69 χλμ δυτικά του Βαγενάρ στην κεντρική Χιλή και καταγράφηκε στις 15:39 (ώρα Ελλάδας).





#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.5 || 69 km W of #Vallenar (#Chile) || 4 min ago (local time 10:39:21). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/hz7dW6rGrs — EMSC (@LastQuake) March 13, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.