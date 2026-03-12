Ρωσία: «Εκβιασμός» και «απειλές» οι δηλώσεις Τραμπ για την Κούβα

Η Ρωσία χαρακτήρισε «εκβιασμό» και «απειλές» όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί «κατάληψης» της Κούβας.

Ειδικότερα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα θα παράσχει κάθε δυνατή πολιτική και διπλωματική υποστήριξη στην Κούβα, ενώ ζήτησε διπλωματική λύση.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Κούβα βρίσκεται σε «βαθιά κρίση» και ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ασχολείται με το θέμα.

Σύμφωνα με τον Τραμπ η λύση μπορεί να είναι ή να μην είναι μια «φιλική κατάληψη».





