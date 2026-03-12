Η Κίνα και η Κούβα συμφώνησαν να συσφίξουν τις διμερείς σχέσεις τους, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Wang Yi είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του από την Κούβα, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου.

Σύμφωνα με το Xinhua, οι δύο πλευρές «συμφώνησαν να συνεχίσουν να προωθούν την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.