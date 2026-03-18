Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κούβα: Δύο δεξαμενόπλοια με ρωσικό πετρέλαιο και αέριο στην Αβάνα τις επόμενες ημέρες

Το δεξαμενόπλοιο Sea Horse, υπό σημαία Χονγκ Κονγκ, που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο, αναμένεται να φτάσει στην Κούβα τη Δευτέρα

Σημαία Κούβας

Το δεξαμενόπλοιο Sea Horse, υπό σημαία Χονγκ Κονγκ, που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο, αναμένεται να φτάσει στην Κούβα τη Δευτέρα, γράφει σήμερα η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη τον Σαμίρ Μαντάνι, τον συνιδρυτή της διαδικτυακής υπηρεσίας παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας TankerTrackers.com.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το ρωσικό πλοίο Anatoly Kolodkin, που μεταφέρει αργό πετρέλαιο, εκτιμάται ότι θα φτάσει στην Κούβα στις 4 Απριλίου.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτές τις πληροφορίες.

TAGS: Κούβα Financial Times Ρωσία
