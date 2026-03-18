Το δεξαμενόπλοιο Sea Horse, υπό σημαία Χονγκ Κονγκ, που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο, αναμένεται να φτάσει στην Κούβα τη Δευτέρα, γράφει σήμερα η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη τον Σαμίρ Μαντάνι, τον συνιδρυτή της διαδικτυακής υπηρεσίας παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας TankerTrackers.com.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το ρωσικό πλοίο Anatoly Kolodkin, που μεταφέρει αργό πετρέλαιο, εκτιμάται ότι θα φτάσει στην Κούβα στις 4 Απριλίου.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτές τις πληροφορίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.