Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο 50% των νοικοκυριών της Αβάνας

Οι μισοί κάτοικοι της Αβάνας έχουν και πάλι ηλεκτρικό ρεύμα, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία ενέργειας της κουβανικής πρωτεύουσας, τέσσερις ημέρες μετά την κατάρρευση του δικτύου που προκάλεσε σχεδόν πλήρη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε όλη τη χώρα.

"Αυτή την ώρα, λειτουργούν 172 κυκλώματα, κάτι που αντιπροσωπεύει ισχύ 317 μεγαβάτ", δήλωσε η εταιρία ηλεκτρισμού της Αβάνας σε αναφορά της που δημοσιεύτηκε στη δημόσια ενημερωτική πύλη Cubadebate, προσθέτοντας ότι εν λόγω αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης αφορά "σχεδόν 50% των πελατών".

Σημειώνεται ότι το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Κούβας κατέρρευσε εκ νέου το πρωί του Σαββάτου, βυθίζοντας ολόκληρη τη χώρα στο σκοτάδι για δεύτερη φορά, ώρες αφότου οι αρχές ανακοίνωσαν πως ξεκίνησαν τις υπηρεσίες αποκατάστασης.

Η κυβέρνηση της Κούβας υποστηρίζει ότι τα ολοένα και χειρότερα μπλακάουτ, που σημειώνονται στη χώρα εδώ και εβδομάδες, διάρκειας συχνά από 10 έως 20 ώρες την ημέρα, οφείλονται στις υποδομές που παρακμάζουν, τις ελλείψεις σε καύσιμα και την αυξανόμενη ζήτηση.

