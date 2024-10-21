Μελόνι: Εργαζόμαστε αδιάκοπα για την υπεράσπιση των συνόρων μας

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε, σήμερα, στο μεταναστευτικό και στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνησή της.

«Η κυβέρνηση τραβάει μπροστά. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπα για την υπεράσπιση των συνόρων μας και για να ισχύσει και πάλι μια βασική αρχή: στην Ιταλία εισέρχεσαι μόνο νόμιμα, ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαρθρώσει τα δίκτυα εγκληματιών και να κάνει παρελθόν την παράνομη διακίνηση ανθρώπων, η οποία τροφοδοτεί τα συμφέροντα των δουλέμπορων της τρίτης χιλιετίας. Η καταπολέμηση όσων εκμεταλλεύονται, για να γεμίσουν τα πορτοφόλια τους, τη θεμιτή επιθυμία των ανθρώπων να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερες συνθήκες ζωής, για εμάς αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα», πρόσθεσε η Μελόνι.

Από τις Βρυξέλλες, δε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ερωτηθείσα για τη συμφωνία Ιταλίας-Αλβανίας για το μεταναστευτικό, υπογράμμισε:

«Εφαρμόζεται το εθνικό δίκαιο, αλλά και στάνταρντ τα οποία συνδέονται με την παροχή διεθνούς προστασίας, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της ΕΕ. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι όλα αυτά τα μέτρα, πρέπει να συνάδουν πλήρως με το κοινοτικό δίκαιο και δεν πρέπει να το αποδυναμώνουν».

