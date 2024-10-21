Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κίεβο θέματα της αντιαεροπορικής άμυνας και το θέμα των πληγμάτων σε βάθος εντός της Ρωσίας.

«Επιπλέον εστιάσαμε στις προσπάθειες για την αύξηση της παραγωγής επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), πυραύλων κρουζ, βλημάτων πυροβολικού και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

Ο ίδιος προσέθεσε ότι ο Όστιν μοιράστηκε μαζί του σχέδια σχετικά με τη σύγκληση της επόμενης συνάντησης στο Ραμστάιν καθώς η προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο αναβλήθηκε.

