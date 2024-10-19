Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Κούβας κατέρρευσε εκ νέου σήμερα, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ, βυθίζοντας ολόκληρη τη χώρα στο σκοτάδι για δεύτερη φορά, ώρες αφότου οι αρχές ανακοίνωσαν πως ξεκίνησαν τις υπηρεσίες αποκατάστασης.

Το CubaDebate, ένα από τα κρατικά ΜΜΕ της νήσου, μετέδωσε πως η εταιρεία που χειρίζεται το δίκτυο UNE ανακοίνωσε στις 06.15 το πρωί τοπική ώρα την «πλήρη αποσύνδεση του εθνικού ηλεκτρο-ενεργειακού συστήματος».

«Η Cuban Electric Union εργάζεται για την αποκατάστασή του», επισημαίνεται στο σύντομο μήνυμα.

Το δίκτυο ηλεκτροδότησης της Κούβας κατέρρευσε για πρώτη φορά χθες, γύρω στο μεσημέρι τοπική ώρα, αφότου μία από τις μεγαλύτερες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της χώρας σταμάτησε να λειτουργεί, με αποτέλεσμα να μείνουν ξαφνικά χωρίς ρεύμα περισσότεροι από 10 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ακόμα και πριν από την κατάρρευση του δικτύου, μια ανεπάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος χθες ανάγκασε την κυβέρνηση της Κούβας να στείλει στο σπίτι τους μη αναγκαίους δημοσίους υπαλλήλους και να ακυρώσει τα μαθήματα στα σχολεία.

Ωστόσο, τα φώτα άρχισαν να τρεμοπαίζουν στη νήσο νωρίς το βράδυ της Παρασκευής, γεννώντας ελπίδες ότι η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί.

Η διαχειρίστρια εταιρεία δεν έχει παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια που προκάλεσαν την κατάρρευση του δικτύου σήμερα ούτε για το πόσο θα χρειαστεί να επαναφέρει το ρεύμα.

Η κυβέρνηση της Κούβας υποστηρίζει ότι τα ολοένα και χειρότερα μπλακάουτ, που σημειώνονται στη χώρα εδώ και εβδομάδες, διάρκειας συχνά από 10 έως 20 ώρες την ημέρα, οφείλονται στις υποδομές που παρακμάζουν, τις ελλείψεις σε καύσιμα και την αυξανόμενη ζήτηση.

