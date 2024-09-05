Η κυβέρνηση του Κοσόβου παρά τις αντιδράσεις της Σερβίας, της ΕΕ και των ΗΠΑ συνεχίζει να εφαρμόζει την απόφαση της για την κατάργηση των παράλληλων θεσμών του σερβικού κράτους που λειτουργούν στο βόρειο Κόσοβο.

Η επιχείρηση ξεκίνησε την Παρασκευή 30 Αυγούστου με στόχο την παύση λειτουργίας σερβικών δημόσιων οργανισμών οι οποίοι, όπως υποστηρίζει η Πρίστινα, «λειτουργούν παράνομα εκπροσωπώντας ένα ξένο κράτος». Έτσι, δικαστικοί λειτουργοί του Κοσόβου με την συμβολή της αστυνομίας εισέβαλαν σε κτήρια όπου στεγάζονταν δημόσιοι σερβικοί οργανισμοί και απαγόρευσαν την είσοδο στους υπαλλήλους. Οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς αυτούς πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ζητώντας να επιστρέψουν στις εργασίες τους.

Οι διαδηλώσεις ήταν ειρηνικές και δεν σημειώθηκαν επεισόδια. Οι αρχές του Κοσόβου αφού κατάσχεσαν έγγραφα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρήκαν στα γραφεία των παράλληλων θεσμών προχώρησαν και στην αφαίρεση των επιγραφών, στην σερβική κυριλλική γραφή, που βρισκόταν στις εισόδους και των συμβόλων του σερβικού κράτους. Εχθές το εθνόσημο της Σερβίας αφαιρέθηκε από τα κτήρια αυτά και αντικαταστάθηκε με το αντίστοιχο του Κοσόβου.

Το Βελιγράδι καταδίκασε τη συμπεριφορά της κυβέρνησης του Κοσόβου υποστηρίζοντας ότι στόχος του 'Αλμπιν Κούρτι είναι να αναγκάσει τον σερβικό πληθυσμό να εγκαταλείψει το Κόσοβο. Σε αντίθεση με ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν η σερβική πολιτική ηγεσία τήρησε σχετικά χαμηλούς τόνους και απέφυγε να εξαπολύσει απειλές και προειδοποιήσεις εναντίον της Πρίστινας.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ επίσης καταδίκασαν τη συμπεριφορά της κυβέρνησης Κούρτι επισημαίνοντας ότι οι μονομερείς ενέργειες μπορεί να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της έντασης.

Το ίδιο μήνυμα έστειλε στην Πρίστινα ο διεθνής παράγοντας και για την πρόσθεση της κυβέρνησης του Κοσόβου να ανοίξει για την κυκλοφορία οχημάτων την γέφυρα που συνδέει το νότιο (αλβανικό) τμήμα της πόλης Μιτρόβιτσα με το βόρειο τμήμα όπου κυριαρχεί το σερβικό στοιχείο.

Η γέφυρα στο ποταμό Ίμπαρ είναι κλειστή για την κυκλοφορία οχημάτων από το 1999 και θεωρείται σύμβολο διαίρεσης των δύο λαών μιας και πολλές φορές αποτέλεσε πεδίο συμπλοκών Σέρβων και Αλβανών διαδηλωτών.

Η κυβέρνηση του Κοσόβου ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει τη γέφυρα μέχρι το τέλος του έτους παρά τις αντιδράσεις του σερβικού πληθυσμού.

