Ποιος είναι ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Μισέλ Μπαρνιέ

Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν όρισε τον πρώην διαπραγματευτή της ΕΕ για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ ως τον επόμενο πρωθυπουργό της Γαλλίας σε μια προσπάθεια να τερματίσει το μετεκλογικό πολιτικό αδιέξοδο.

Το παλάτι των Ηλυσίων ανέφερε την Πέμπτη ότι ο Μπαρνιέ είχε «επιφορτιστεί με τον σχηματισμό μιας ενωτικής κυβέρνησης για να εξυπηρετήσει τη χώρα και τους Γάλλους».

Ο Μπαρνιέ, 73 ετών, βετεράνος του δεξιού κόμματος των Ρεπουμπλικανών Les Républicains (LR), είχε μακρά πολιτική σταδιοδρομία και κατέλαβε διάφορες ανώτερες θέσεις, τόσο στη Γαλλία όσο και εντός της ΕΕ.

Ο 73χρονος Μπαρνιέ είναι πρώην επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ για το Brexit και ηγήθηκε των συνομιλιών με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ 2016 και 2019.

Πριν από τρία χρόνια ο Μπαρνιέ ήταν ένας από τους υποψήφιους του κόμματός του για τη γαλλική προεδρία, λέγοντας ότι ήθελε να περιορίσει και να πάρει τον έλεγχο της μετανάστευσης. Τελικά δεν κατάφερε να επιλεγεί ως υποψήφιος από το κόμμα του.

Σε εκείνη την εκστρατεία, ο Μπαρνιέ υιοθέτησε σκληρή γραμμή για τη μετανάστευση, προτείνοντας ένα μορατόριουμ από τρία έως πέντε χρόνια στις αφίξεις εκτός ΕΕ στη Γαλλία, ισχυριζόμενος ότι ήταν «εκτός ελέγχου». Η θέση του Μπαρνιέ, ο οποίος είναι ένθερμος φιλοευρωπαϊστής και πολιτικός καριέρας εξέπληξε ορισμένους που τον γνώριζαν στις Βρυξέλλες, αλλά θα μπορούσε να κάνει το κόμμα της Λεπέν να τον δει πιο ευνοϊκά.

Ο Μπαρνιέ θα είναι ο γηραιότερος πρωθυπουργός της Γαλλίας από την ίδρυση της Πέμπτης Δημοκρατίας το 1958.

Οι πολιτικές απόψεις του Μπαρνιέ είναι γενικά πολύ κοντά σε αυτές του Μακρόν και ήταν κρίσιμο για τον Γάλλο πρόεδρο ο νέος πρωθυπουργός του να μην προσπαθήσει να αναιρέσει τις μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του Μακρόν.

Βασικά στοιχεία για τον Μπαρνιέ:

1951 - Γεννήθηκε στις 9 Ιανουαρίου στο La Tronche, ένα προάστιο της γαλλικής πόλης των Άλπεων της Γκρενόμπλ.

1978 - Εκλέγεται στο κοινοβούλιο σε ηλικία 27 ετών, εκπροσωπώντας την Gaullist, κεντροδεξιά περιφέρεια Savoie

1992 - Συνδιοργανωτής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που διεξήχθησαν στο Albertville της εκλογικής του περιφέρειας 1993-95 -

Υπουργός Περιβάλλοντος

1995-97 - Υπουργός Ευρώπης της Γαλλίας.

1999-2004 - Επίτροπος περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, υπεύθυνος για τις επιχορηγήσεις και τις επιδοτήσεις που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο του προϋπολογισμού της Ένωσης

2004-05 - Υπουργός Εξωτερικών

2007-09 - Υπουργός Γεωργίας

2009-10 - Ευρωβουλευτής

2010-14 - Επίτροπος της ΕΕ για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες. Διαπραγματεύτηκε εκτεταμένη νέα ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών μετά το παγκόσμιο κραχ, συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων που δεν ήταν δημοφιλείς στο City του Λονδίνου.

2016 - Ορίστηκε διαπραγματευτής της ΕΕ για το Brexit μετά το δημοψήφισμα της Βρετανίας για την αποχώρηση από το μπλοκ

2021 - Απέτυχε να λάβει την υποψηφιότητα του συντηρητικού κόμματός του για τις προεδρικές εκλογές του 2022

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.