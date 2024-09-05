Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ εξέφρασε σήμερα τη «φρίκη» του για την «τρομοκρατική» όπως τη χαρακτήρισε, επίθεση με πυροβολισμούς κοντά στο ισραηλινό προξενείο στο Μόναχο, ανήμερα της 52ης επετείου της αιματηρής ομηρίας Ισραηλινών αθλητών από Παλαιστίνιους ενόπλους στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων το 1972.

«Μαζί, εκφράσαμε από κοινού την καταδίκη μας και τη φρίκη μας για την τρομοκρατική επίθεση σήμερα το πρωί κοντά στο ισραηλινό προξενείο στο Μόναχο», σημείωσε ο Χέρτσογκ σε ανάρτησή του στο X, ύστερα από συνομιλία που είχε σήμερα με τον Γερμανό πρόεδρο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ.

Οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν από την πλευρά τους, τηρώντας πιο επιφυλακτική στάση, ότι "τα κίνητρα του υπόπτου" δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί και ότι δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόεκιται για πράξη τρομοκρατίας.

Η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ μίλησε για «πολύ σοβαρή ενέργεια» και διαβεβαίωσε ότι «η προστασία των εβραϊκών και ισραηλινών εγκαταστάσεων συνιστά απόλυτη προτεραιότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.