Πολιτική κρίση διαρκείας στο Κόσοβο. Η πρόεδρος Βιόσα Οσμάνι όρισε την 28ή Δεκεμβρίου ως ημερομηνία για τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στο Κόσοβο μετά την αποτυχία σχηματισμού κυβέρνησης.
Χθες, Τετάρτη, ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Γκλάουκ Κονιούφτσα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τον αναγκαίο αριθμό ψήφων στο κοινοβούλιο των 120 εδρών. Το κυβερνητικό σχήμα που πρότεινε ο συνεργάτης του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι έλαβε την εμπιστοσύνη 56 βουλευτών, και έτσι απέτυχε και η δεύτερη ευκαιρία του κινήματος "Αυτοδιάθεση" να παραμείνει στην εξουσία.
Ο Γκλάουκ Κονιούφτσα ανέλαβε την εντολή αφού απέτυχε τον περασμένο Οκτώβριο να σχηματίσει κυβέρνηση ο Κούρτι.
Η πολιτική κρίση στο Κόσοβο διαρκεί από τον περασμένο Φεβρουάριο, οπότε όταν στις βουλευτικές εκλογές κανένα κόμμα δεν εξασφάλισε αυτοδυναμία.
