Ιράν: Το ψήφισμα του ΔΟΑΕ για το πυρηνικό πρόγραμμα διαταράσσει τη συνεργασία

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατήγγειλε σήμερα το υποστηριζόμενο από τη Δύση ψήφισμα που υιοθετήθηκε από το συμβούλιο διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA), λέγοντας ότι «διαταράσσει» τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του Ιράν και του Οργανισμού.

«Με αυτή την ενέργεια και την περιφρόνησή τους για τις επαφές και την καλή πίστη του Ιράν, οι χώρες αυτές αμαύρωσαν την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία του ΔΟΑΕ και διαταράσσουν τη διαδικασία επαφών και συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και του Ιράν», δήλωσε ο Αραγτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

