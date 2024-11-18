Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν τον περασμένο μήνα έπληξε πυρηνική εγκατάσταση, υποβαθμίζοντας τις αμυντικές ικανότητες της Τεχεράνης και την παραγωγή πυραύλων.

«Δεν είναι μυστικό», είπε ο Νετανιάχου σε ομιλία του στο κοινοβούλιο. «Υπάρχει μια συγκεκριμένη συνιστώσα στο πυρηνικό τους πρόγραμμα που χτυπήθηκε σε αυτή την επίθεση».

Ωστόσο, ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι ο δρόμος του Ιράν προς ένα πυρηνικό όπλο δεν είχε μπλοκαριστεί.

Σημειώνεται ότι δημοσίευμα του Axios ανέφερε ότι η επίθεση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στον χώρο στο στρατιωτικό συγκρότημα Parchin, περίπου 20 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης.

Ένας πρώην Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατέστρεψε εξελιγμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό των πλαστικών εκρηκτικών που περιβάλλουν το ουράνιο σε μια πυρηνική συσκευή και είναι απαραίτητα για την πυροδότηση του.

Η εγκατάσταση φέρεται να ήταν μέρος του ιρανικού προγράμματος πυρηνικών όπλων Amad μέχρι το 2003. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για τη δοκιμή εκρηκτικών που απαιτούνταν για την πυροδότηση πυρηνικού μηχανισμού, αναφέρει το δημοσίευμα που επικαλείται το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

