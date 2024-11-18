Γαλλία: Στους δρόμους οι αγρότες

Με 85 μπλόκα σε περιοχές με κεντρικές αρτηρίες, οι Γάλλοι αγρότες εκφράζουν από τα χαράματα σήμερα την ασυγκράτητη οργή τους κατά της συμφωνίας «Μερκοσούρ». Πρόκειται για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ με 5 χώρες της Λατινικής Αμερικής (Βραζιλία, Αργεντινή, Παραγουάη, Ουρουγουάη και Βολιβία), που η Ευρώπη στοχεύει να ολοκληρώσει και να υπογράψει έως το τέλος του έτους.



Στη Γαλλία, κυβέρνηση και αντιπολίτευση καταγγέλλουν σχεδόν ομόφωνα -πράγμα σπάνιο για τη χώρα- μια τέτοια συμφωνία με την Λατινοαμερικάνικη κοινή αγορά. Με την ευκαιρία της τετραήμερης επίσκεψης στη Λατινοαμερικανικές χώρες που ξεκίνησε χθες, (για τη συμμετοχή στο G20) ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προσπάθησε με τις πρώτες του δηλώσεις, φτάνοντας στο Μπουένος Άιρες χθες, να κατευνάσει τα πνεύματα των αγροτών στη Γαλλία.



«Είπα στον Αργεντινό πρόεδρο», δήλωσε, «ότι η Γαλλία δεν θα υπογράψει τη Συνθήκη Μερκοσούρ ως έχει. Δεν μπορούμε να ζητούμε από τους αγρότες στην Ευρώπη μια γεωργία υψηλής ποιότητας, απαγορεύοντας τη χρήση ορισμένων φυτοφαρμάκων και από την άλλη να επιτρέψουμε μαζικές εισαγωγές προϊόντων από χώρες που δεν τηρούνται ίδια κριτήρια». Πρόσθεσε, ότι ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι του εξήγησε ότι «ουτε και ο ίδιος συμφωνεί με τη Συμφωνία αυτή για την Αργεντινή», και υπογράμμισε ότι « θα συνεχίσουμε την αντίστασή μας».

Δυσκολεύεται να πείσει ο Μακρόν

Βέβαια μια συζήτηση με τον υπερ-φιλελευθερο Αργεντίνο πρόεδρο δεν έχει τη δύναμη να πείσει τον αγροτικό κόσμο στη Γαλλία. Παράλληλα, οι πάντες γνωρίζουν τις βαθιά φιλελεύθερες πεποιθήσεις του ίδιου του προέδρου Μακρόν, πράγμα που έχει σαν συνέπεια να μην πείθουν οι προεδρικές υποσχέσεις. Άλλωστε, ο Γάλλος πρόεδρος, είχε αρχικά δώσει την εντύπωση ότι ήταν υπέρ του εν λόγω ελεύθερου εμπορίου, έτσι προφανώς, θεώρησε σκόπιμο να διευκρινίσει: «Δεν πιστεύουμε στην προ-συμφωνία όπως διαπραγματεύτηκε το 2019, καθώς ήταν πολύ κακή για τη γεωργία μας». Αυτή υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2019 από τον τότε επικεφαλής της ΕΕ Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, μα που ουδέποτε εφαρμόσθηκε.



Στη μάχη της κατά Μερκοσούρ, η Γαλλία δείχνει σήμερα απομονωμένη στην Ευρώπη, αφού άλλες, κυρίως οι μεγάλες βιομηχανικές χώρες, όπως η Γερμανία ή η Ισπανία, τάσσονται υπέρ. Το ερώτημα για τους Γάλλους σήμερα είναι κατά πόσο η Γαλλία θα μπορέσει να αντισταθεί μόνη της στις μελλοντικές αποφάσεις της Ευρώπης.

