Τουρκία: 11 νεκροί σε ένα 24ωρο στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ

Το τελευταίο 24ωρο, ένδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ, όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Τριάντα οκτώ άνθρωποι, εκ των οποίων 26 αλλοδαποί, εισήχθησαν σε διάφορα νοσοκομεία της πόλης, αφού κατανάλωσαν νοθευμένο αλκοόλ. Ένδεκα από αυτούς που νοσηλεύτηκαν το τελευταίο 24ωρο, πέθαναν», αναφέρει το δημοσίευμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

