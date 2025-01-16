Πανικός στην Κωνσταντινούπολη: 23 οι νεκροί από κατανάλωση νοθευμένης ρακής

Πανικός έχει προκληθεί στην Κωνσταντινούπολη, καθώς τις τελευταίες ημέρες 23 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους μετά την κατανάλωση νοθευμένης ρακής που πωλείται σε καφενεία και μικρά εστιατόρια.

Όπως μεταδίδει ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, άλλοι 65 άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σε σοβαρή κατάσταση.

Ιμάμογλου: Ας εγκρίνουν την ποινή μου αντί να συλλαμβάνουν ανθρώπους από το περιβάλλον μου

Αντί να συλλαμβάνουν τους ανθρώπους στο περιβάλλον μου, ας εγκρίνουν την ποινή μου να τελειώνουμε, δήλωσε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

«Ή θα δώσουμε μάχη και θα νικήσουμε ή θα έρθει η σειρά μας για να μας συλλάβουν».

«Προκαλώ όλους όσους επιχειρούν να μου δυσκολέψουν τη ζωή μου. Μην προσπαθείτε να βρείτε ενδιάμεσους τρόπους. Εκκρεμεί η δίκη για την απαγόρευση της πολιτικής. Αφού ο στόχος σας είμαι εγώ, να είστε γενναίοι, τουλάχιστον τώρα, να εγκρίνετε την ποινή μου. Αλλά αφήστε ήσυχους τους συνεργάτες μου, τον κόσμο. Σας προκαλώ!

» Το θέμα των συλλήψεων δεν αφορά μόνο το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, δεν είναι μόνο θέμα άλλων κομμάτων. Θα συμβεί το ίδιο και στον επιχειρηματικό κόσμο που δεν υψώνει τη φωνή του. Αυτή η 'λογικἠ' θα διεκδικήσει την περιουσία σας. Το λέω σε όλους, αυτά που συμβαίνουν δεν είναι απλά! Είναι μεγάλη υπόθεση. Καλλιτέχνες και αθλητές! Το ίδιο θα συμβεί και σε σας.

» Είμαστε σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, για εμάς και για το μέλλον μας. Ή θα δώσουμε μάχη όλοι μαζί και θα τον νικήσουμε, σε αντίθετη περίπτωση όλοι μας θα περιμένουμε τη σειρά μας (για τη σύλληψη). Είναι τόσο ξεκάθαρο».

Στην Άγκυρα οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της Συρίας - Μαζί τους και ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών

Ο Ερντογάν συνάντηση τον πρωθυπουργό της Λιβυής: «Θα συνεργαστούμε για την προστασία των συμφερόντων μας στην Ανατολική Μεσόγειο»

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü.

Bakanımız @HakanFidan Suriye'deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü.



Bakanlığımızda 3+3 formatında yapılan toplantıya, iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının yanısıra, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'deki…

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Απειλές Ερντογάν προς το Ισραήλ: Σταματήστε τις επιθέσεις στη Συρία, διαφορετικά θα υπάρχουν βαριές συνέπειες

Κυρίως το Ισραήλ αλλά και άλλες χώρες πρέπει να σταματήσουν τις επιθετικές τους πράξεις εναντίον της Συρίας και του λαού της Συρίας. Σε διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα είναι βαριά για όλους, δήλωσε ο Ερντογάν.

Ισραήλ: «Ιμπεριαλιστής ο Ερντογάν σε Συρία, Κύπρο, Λιβύη και Μέση Ανατολή

Israel completely rejects the Turkish president's statement.



The aggressive imperialist actor in Syria (as well as in northern Cyprus, Libya, and other areas in the Middle East) is Turkey itself, and it is advisable for the Turkish president to avoid unnecessary threats.



The… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) January 15, 2025



Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε:« Το Ισραήλ απορρίπτει πλήρως τη δήλωση του Τούρκου προέδρου. Ο επιθετικός ιμπεριαλιστικός παράγοντας στη Συρία (καθώς και στη βόρεια Κύπρο, τη Λιβύη και άλλες περιοχές στη Μέση Ανατολή) είναι η ίδια η Τουρκία και καλό είναι ο Τούρκος πρόεδρος να αποφεύγει περιττές απειλές. Το κράτος του Ισραήλ θα συνεχίσει να δρα για να προστατεύει τα σύνορά του από οποιαδήποτε απειλή».

