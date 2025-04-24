Ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου, τη Δευτέρα 21 Απριλίου 2025, εκτός από θλίψη, προκάλεσε και αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία, «Conclave», και οδήγησε σε αύξηση των αριθμών τηλεθέασης.

Η ταινία του 2024, σε σκηνοθεσία Edward Berger, που περιστρέφεται γύρω από την επιλογή του νέου Ποντίφικα, είναι διαθέσιμη σε διάφορες πλατφόρμες και αυτή τη στιγμή προβάλλεται στο Amazon Prime Video.

Σύμφωνα με τη Luminate, η οποία παρακολουθεί την τηλεθέαση του περιεχομένου streaming, το «Conclave» αυξήθηκε κατά 283% τη Δευτέρα, μετά την είδηση του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου. Πιο συγκεκριμένα, η ταινία είχε περίπου 1,8 εκατομμύρια λεπτά προβολής στις 20 Απριλίου, ενώ μέχρι το τέλος της 21ης Απριλίου, ο αριθμός αυτός εκτοξεύτηκε στα 6,9 εκατομμύρια λεπτά προβολής!

Bασισμένο στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του Ρόμπερτ Χάρις, το σενάριο του Πίτερ Στρόγκαν διαδραματίζεται στην έδρα της Καθολικής Εκκλησίας, στο Βατικανό, και ακολουθεί μία από τις πιο μυστικές και ιστορικές διαδικασίες, την επιλογή ενός νέου Πάπα. O βραβευμένος πρωταγωνιστής Ρέιφ Φάινς υποδύεται τον Καρδινάλιο Λόρενς, ο οποίος αναλαμβάνει να υλοποιήσει τη μυστική διαδικασία μετά τον απροσδόκητο θάνατο του αγαπημένου Πάπα.

«Όταν συγκεντρωθούν οι ισχυρότεροι ηγέτες της Καθολικής Εκκλησίας από όλο τον κόσμο και είναι κλεισμένοι στις αίθουσες του Βατικανού, ο Λόρενς θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας συνωμοσίας καθώς ανακαλύπτει ένα μυστικό που θα μπορούσε να κλονίσει τα ίδια τα θεμέλια της Εκκλησίας», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Το καστ συμπληρώνουν οι Μεράμπ Νινίντζε, Τζον Λίθγκοου, Λούσιαν Μσαμάτι, Μπριάν Φ. Ο'Μπάιρν, Κάρλος Ντίεζ, Ρόνι Κράμερ και Τόμας Λόιμπλ. Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο του 2023 στα διάσημα στούντιο Cinecittà στην Ιταλία και υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του βραβευμένου με Όσκαρ Έντβαρντ Μπέργκερ και με τον Στεφάν Φοντέν στη διεύθυνση φωτογραφίας.

Μια άλλη ταινία με θέμα το Βατικανό, το δράμα του Netflix, «The Two Popes» του 2019, προκάλεσε επίσης ενδιαφέρον, με την τηλεθέαση να εκτοξεύεται κατά 417% από την Κυριακή, με 290.000 λεπτά παρακολούθησης, σε 1,5 εκατομμύρια λεπτά παρακολούθησης τη Δευτέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πάπας Φραγκίσκος υπήρξε ο πρώτος Πάπας στην ιστορία που εμφανίστηκε σε ταινία μεγάλου μήκους, κάνοντας cameo εμφάνιση στην ανεξάρτητη παραγωγή, «Beyond the Sun», το 2016, όπου υποδύθηκε τον εαυτό του. Η συμμετοχή του θεωρείται ιστορική, καθώς κανένας προηγούμενος Πάπας δεν είχε λάβει μέρος με αυτόν τον τρόπο σε κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας μεγάλου μήκους.

Εκτός από αυτή τη μοναδική εμφάνιση, ο πάπας Φραγκίσκος υπήρξε το κεντρικό πρόσωπο και θέμα πολλών ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, όπως το «Pope Francis: A Man of His Word» του Βιμ Βέντερς (2018), το «Francesco» (2020) και το «In Viaggio: The Travels of Pope Francis» (2022), όμως σε αυτά δεν υποδύεται κάποιο ρόλο, αλλά παρουσιάζεται ως ο εαυτός του μέσω συνεντεύξεων και καταγραφής της δράσης του.

