Απίστευτη είναι η κοσμοσυρροή πιστών από όλο τον κόσμο στο Βατικανό, προκειμένου να προλάβουν να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα Πάπα Φραγκίσκο, λίγες ώρες πριν λήξει το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του.

Σύμφωνα με στοιχεία του Βατικανού, μέχρι σήμερα το πρωί απέτισαν φόρο τιμής στο σκήνωμα του εκλιπόντα Ποντίφικα πάνω από 128.000 πιστοί και πλήθη καταφθάνουν συνεχώς.

Μέχρι και 450.000 πιστοί απ' όλο τον κόσμο - σχεδόν μισό εκατομμύριο κόσμος - αναμένεται να φτάσουν στην Αιώνια Πόλη για την κηδεία του πάπα Φραγκίσκου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η Βασιλική του Αγίου Πέτρου θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 7 το βράδυ προκειμένου μετά, μια ώρα αργότερα, να πραγματοποιηθεί η τελετή για το κλείσιμο του ξύλινου φέρετρου.

Ωστόσο, λόγω του μεγάλου όγκου των προσκυνητών, εξετάζεται η παράταση στο λαϊκό προσκύνημα, έστω για μία ώρα.

Εν τω μεταξύ, από σήμερα το μεσημέρι θα αρχίσουν να φτάνουν στην Ρώμη οι διεθνείς ηγέτες που θα παραστούν αύριοστην κηδεία του εκλιπόντα ποντίφικα και τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή γύρω από τον Άγιο Πέτρο είναι δρακόντεια, με drones, ελικόπτερα ελεύθερους σκοπευτές στις στέγες και μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία θα βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Στο Βατικανό έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 1000 αστυνομικοί, προκειμένου να διεξάγουν εντατικούς ελέγχους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«ΟΗΕ» αύριο η κηδεία του Ποντίφικα

Πάνω από 50 αρχηγοί κρατών και 10 μονάρχες θα παρευρεθούν στην τελετή του Σαββάτου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι οποίοι και αναμένεται να φτάσουν στη Ρώμη σήμερα.

Τουλάχιστον 130 ξένες αντιπροσωπείες αναμένονται στην κηδεία του Ποντίφικα, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, και του πρίγκιπα Ουίλιαμ της Βρετανίας. Επίσης, θα τεθεί σε ισχύ ζώνη απαγόρευσης πτήσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι «θα ήθελε να δει όλους τους ηγέτες που θα έρθουν στην ιταλική πρωτεύουσα».

Σήμερα το πρωί, όμως, ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο το επίσημο πρόγραμμά του, στο οποίο δεν αναφέρεται καμία επίσημη, διμερής συνάντηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.