Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην Καθολική Εκκλησία για τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Το κράτος του Ισραήλ εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στην Καθολική Εκκλησία και στην κοινότητα των Καθολικών σε ολόκληρο τον κόσμο για τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου. Είθε να αναπαύεται εν ειρήνη», αναφέρει ο Νετανιάχου στο λιτό μήνυμά του στα αγγλικά το οποίο ανήρτησε χθες, Πέμπτη, το βράδυ στον λογαριασμό του πρωθυπουργικού γραφείου.

The State of Israel expresses its deepest condolences to the Catholic Church and the Catholic community worldwide at the passing of Pope Francis. May he rest in peace. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 24, 2025

Tο Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί στην κηδεία του ποντίφικα αύριο, Σάββατο, από τον πρεσβευτή του στο Βατικανό Γιαρόν Σάιντμαν.

Πρόκειται για το πρώτο μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού μετά την αναγγελία του θανάτου του πάπα Φραγκίσκου τη Δευτέρα.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ ήταν ένας από τους πρώτους αξιωματούχους στον κόσμο που αντέδρασε εκείνη την ημέρα στον θάνατο του ποντίφικα, χαιρετίζοντας «έναν άνθρωπο με βαθιά πίστη και απεριόριστη συμπόνια».

Έκτοτε ούτε ο Νετανιάχου ούτε κάποιος από τους βασικούς υπουργούς του είχαν εκφραστεί δημοσίως για τον θάνατο του πάπα, ο οποίος θεωρείτο εν γένει στο Ισραήλ ότι είχε φιλοπαλαιστινιακή στάση.

Ως την παραμονή του θανάτου του, ο πάπας Φραγκίσκος είχε πολλαπλασιάσει τις επικριτικές τοποθετήσεις του για τον πόλεμο στη Γάζα. Στο μήνυμά του για το Πάσχα, επισήμαινε τη «δραματική ανθρωπιστική κατάσταση» στον θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

